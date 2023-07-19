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😱😱😱 Transfermarkt назвал топ-10 самых дорогих клубов мира по рыночной стоимости игроков. Вы не поверите, кто на первом месте 💣

Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Мэйсон Маунт Мэйсон Маунт
Манчестер Сити Манчестер Сити
ПСЖ ПСЖ
Реал Мадрид Реал Мадрид
Арсенал Арсенал
Бавария Бавария
Ливерпуль Ливерпуль
Челси Челси
Тоттенхэм Тоттенхэм
Барселона Барселона
Футбол Футбол

Финансовые эксперты Transfermarkt недавно обновили список самых дорогих клубов мирового футбола. А точнее - их составов.

Лидер предельно неожиданный - лондонский «Арсенал». Канониры на €20 млн опережают «Манчестер Сити».

Неплохо прибавил и «Юнайтед», который ворвался в топ-10 после подписания Мэйсона Маунта.

На третьем месте расположился «ПСЖ», который стал одним из трех клубов превысивших отметку в €1 млрд. Далее следует мадридский «Реал» и «Бавария».

Топ-10 от Transfermarkt.

Уточним: речь идет о суммарной рыночной стоимости игроков, а не денег, потраченных на трансферы.

1 комментарий

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Александр Бойко
Ну так у Арсенала и состав сейчас немного раздут. В пересчете на кол-во игроков явно не будет первого места
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