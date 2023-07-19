Финансовые эксперты Transfermarkt недавно обновили список самых дорогих клубов мирового футбола. А точнее - их составов.

Лидер предельно неожиданный - лондонский «Арсенал». Канониры на €20 млн опережают «Манчестер Сити».

Неплохо прибавил и «Юнайтед», который ворвался в топ-10 после подписания Мэйсона Маунта.

На третьем месте расположился «ПСЖ», который стал одним из трех клубов превысивших отметку в €1 млрд. Далее следует мадридский «Реал» и «Бавария».

Топ-10 от Transfermarkt.

Уточним: речь идет о суммарной рыночной стоимости игроков, а не денег, потраченных на трансферы.