😱😱😱 Transfermarkt назвал топ-10 самых дорогих клубов мира по рыночной стоимости игроков. Вы не поверите, кто на первом месте 💣
Финансовые эксперты Transfermarkt недавно обновили список самых дорогих клубов мирового футбола. А точнее - их составов.
Лидер предельно неожиданный - лондонский «Арсенал». Канониры на €20 млн опережают «Манчестер Сити».
Неплохо прибавил и «Юнайтед», который ворвался в топ-10 после подписания Мэйсона Маунта.
На третьем месте расположился «ПСЖ», который стал одним из трех клубов превысивших отметку в €1 млрд. Далее следует мадридский «Реал» и «Бавария».
Топ-10 от Transfermarkt.
Уточним: речь идет о суммарной рыночной стоимости игроков, а не денег, потраченных на трансферы.
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