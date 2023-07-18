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Месси быстро осваивается в «Интер Майами». Лео уже нашел себе нового друга

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Им стал новый форвард команды.

В воскресенье Лионеля Месси наконец-то представили новым игроком «Интер Майми». В субботу клуб сообщил, что форвард подписал контракт на 2,5 года.

В США Лео точно не будет скучно, так как к нему присоединился легендарный хавбек «Барселоны» Серджи Бускетс. Он, как и его друг, пришел свободным агентом. Вполне вероятно, что скоро состав бывших расширится до трио − клуб Бекхэма рассматривает Жорди Альбу.

Месси стал «назначенным игроком» команды. Кроме него такой же статус у экс-форварда «Вулверхэмптона» Леонардо Кампаны. В распоряжении нового тренера «Интер Майами» Херардо Мартино есть бывший защитник «Ньюкасла» ДеАндре Йедлин и нападающий сборной Венесуэлы Джозеф Мартинес.

На новых кадрах с тренировки видно, что у Месси уже появился новый друг

Пока аргентинец готовится к дебюту, который намечен на пятницу: в Кубке Лиги предстоит сыграть против мексиканской команды «Круз Азул». Чемпионат же возобновится только 21 августа, то есть у Лео есть целый месяц на подготовку.

На видео попало, как Месси постоянно общается с венесуэльской звездой Мартинесом, одним из самых результативных бомбардиров в истории МЛС. В прошлом он играл за «Аталанту» и в 83 матчах забил 77 голов. Один из сезонов игрок пропустил из-за разрыв крестообразной связки и до сих пор пытается найти свою игру.

Два последних сезон у Джозефа вышли хуже: 12 голов в 24 матчах и 9 голов в 26 матчах, после чего «Аталанта» решила обменять его в «Интер Майами».

В настоящее время новый клуб Месси занимает последнее место в Восточной конференции и не может победить с мая, поэтому Месси и Мартинесу будет очень важно создать мощное партнерство в атаке.

1 комментарий

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da her@s@nim
Удачи в новом пути 🍀
Без травм, новых рекордов, и больших побед GOAT 💪🏽
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