Почему бы и нет?

Современность требует новых подходов к работе. Например, главный тренер клуба МЛС «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни признался, что использовал программу Football Manager для поиска и подписания игроков для команды.

Уэйн уже второй год работает в команде, в которой завершил карьеру. В конце прошлого сезона клуб свалился в самый конец лиги, но при Руни поднялся до девятого места в Восточной конференции МЛС.

Рекордсмен «Юнайтед» переломил ситуацию, сделав ряд выгодных трансферных приобретений. При Руни в команду пришло сразу пятнадцать новых игроков, в том числе Кристиан Бентеке, Матеуш Клих, а Льюиса О'Брайена арендовали у «Форест».

Контакты и репутация Руни очень помогли ему. Но некоторые из игроков, к примеру, иракский защитник Моханад Джеазе, который играл в Швеции за «Хаммарбю», явно выбиваются из общей массы.

В интервью The Times Уэйн Руни рассказал, что Football Manager оказался очень полезным инструментом благодаря своей обширной базе данных и скаутской сети. Популярная спортивно-интерактивная игра, в которую играют как менеджеры, так и игроки, известна тем, что позволяет находить чудо-юношей по всему миру.

«Большая часть рынка − это Южная Америка. Мы заключили сделку с Football Manager, в рамках которой мы даем им рекламу, а они предоставляют нам доступ к скаутам − 11 или 12 из них. Они используют в разных уголках мира для помощи в создании игры. Жозе Моуринью уже делал нечто подобное в прошлом».

В четверг в матче с «Арсеналом» именно Руни будет руководить командой МЛС All Stars. В том же интервью Уэйн также рассказал о принятом в лиге правиле «списка открытий».

Каждая команда лиги может составить список из семи игроков. Туда можно включить кого угодно. Если этот игрок когда-то в будущем перейдет в МЛС, но в иную команду, которая его «открыла», то клуб получить компенсацию. К примеру, в список «Ди Си Юнайтед» был включен Джесси Лингард.

«Мы можем включить в наш «список открытий» даже Холанда. Это будет означать, что если он когда-нибудь приедет в МЛС, но, допустим, захочет играть за одну из команд Лос-Анджелеса, а не за нас, то эта команда обязана будет заплатить и «Сити», и нам. Потому что мы его «открыли»! Это безумие».

«Но если быть умными, то можно заработать. В прошлому году, когда Лингард подписал годовой контракт с «Форест», мы включили его в свой список, потому что думали, что у него есть все шансы после отправиться в США. У нас будет шанс или подписать его, или получить деньги».