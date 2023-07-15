Самое милое видео дня.

На днях в интернете завирусилось видео, на котором американский ребенок захотел стать мексиканцем по забавной причине: для того, чтобы есть кесадилью. Видимо родители не захотели покупать ему это мексиканское блюдо. Между ним и мамой состоялся такой разговор:

− Ксавиан, ты эфиоп, ты африканец, ты черный.

− Я хочу быть мексиканцем.

− Почему ты хочешь быть мексиканцем?

− Потому что я бы хотел съесть кесадилью.

− И поэтому ты больше не хочешь быть африканцем?

− Не хочу.

Первоначально минутный ролик появился в тиктоке, но затем его перенес в твиттер англоязычный аккаунт сборной Мексики и обратился к коллегам, ведущими его же, но на мексиканском.

«Хей, Твиттер. Не могли бы вы помочь нам разыскать этого мексиканского парня?»

«Безоговорочно, нам нужна ваша помощь... »

Всемирно известна сила твиттера сработала как часы. Парня нашли довольно быстро и к нему приехала делегация из сборной Мексики во главе с игроками Сантьяго Хименесем и Орбелином Пинедой.

Кажется, что у него произошло перерождение: теперь он может похвастаться футболкой сборной Мексики, полученной из рук футболистов, а также самая настоящая кесадилья, которую он так хотел. Похоже Ксавиан стал большим мексиканцем, чем некоторые мексиканцы.

Сейчас сборная Мексики играет матчи Кубка КОНКАКАФ. Последняя игра против сборной Ямайки (3:0) проходила в американском штате Невада.

Да кто такая эта ваша кесадилья?

Кесадилья − это блюдо мексиканской кухни, которое делается из кукурузной или пшеничной лепешки (тортильи), а посередине − начинка. Обычно сыр, но иногда используется курица.

Выглядит это примерно так. Несколько вариантов кесадильи, но не каноничный.