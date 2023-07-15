Один мальчик мечтал стать мексиканцем, чтобы чаще есть кесадилью. Игроки сборной Мексики исполнили его желание
Самое милое видео дня.
На днях в интернете завирусилось видео, на котором американский ребенок захотел стать мексиканцем по забавной причине: для того, чтобы есть кесадилью. Видимо родители не захотели покупать ему это мексиканское блюдо. Между ним и мамой состоялся такой разговор:
− Ксавиан, ты эфиоп, ты африканец, ты черный.
− Я хочу быть мексиканцем.
− Почему ты хочешь быть мексиканцем?
− Потому что я бы хотел съесть кесадилью.
− И поэтому ты больше не хочешь быть африканцем?
− Не хочу.
Первоначально минутный ролик появился в тиктоке, но затем его перенес в твиттер англоязычный аккаунт сборной Мексики и обратился к коллегам, ведущими его же, но на мексиканском.
«Хей, Твиттер. Не могли бы вы помочь нам разыскать этого мексиканского парня?»
«Безоговорочно, нам нужна ваша помощь... »
Всемирно известна сила твиттера сработала как часы. Парня нашли довольно быстро и к нему приехала делегация из сборной Мексики во главе с игроками Сантьяго Хименесем и Орбелином Пинедой.
Кажется, что у него произошло перерождение: теперь он может похвастаться футболкой сборной Мексики, полученной из рук футболистов, а также самая настоящая кесадилья, которую он так хотел. Похоже Ксавиан стал большим мексиканцем, чем некоторые мексиканцы.
Сейчас сборная Мексики играет матчи Кубка КОНКАКАФ. Последняя игра против сборной Ямайки (3:0) проходила в американском штате Невада.
Да кто такая эта ваша кесадилья?
Кесадилья − это блюдо мексиканской кухни, которое делается из кукурузной или пшеничной лепешки (тортильи), а посередине − начинка. Обычно сыр, но иногда используется курица.
Выглядит это примерно так. Несколько вариантов кесадильи, но не каноничный.
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