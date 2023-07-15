🤩 В EA Sports FC 24 теперь будут вручать «Золотой мяч»! А еще там появятся агенты и Фабрицио Романо
В соцсети попала катсцена с церемонии вручения премии «Золотой мяч» в режиме карьеры EA Sports FC 24.
В субботнем трейлере основное внимание уделялось общему игровому процессу игры. Затронули также тему карьеры, в которой есть два режима: игрок и менеджер.
Из интересно стоит отметить, что в игре будет продуманная роль агентов. Они будут больше вовлечены в карьеру клиента. А еще есть другое нововведение, которое напрашивалось долгие годы - «Золотой мяч».
Да-да, наконец-то можно будет «официально» стать лучшим игроком мира.
Ваш любимый инсайдер Фабрицио Романо тоже появится в игре, но пока неизвестно в каком качестве.
Ждете EA FC 24?
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