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🤩 В EA Sports FC 24 теперь будут вручать «Золотой мяч»! А еще там появятся агенты и Фабрицио Романо

Electronic Arts
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Фабрицио Романо
Золотой мяч Золотой мяч
Футбол Футбол

В соцсети попала катсцена с церемонии вручения премии «Золотой мяч» в режиме карьеры EA Sports FC 24.

В субботнем трейлере основное внимание уделялось общему игровому процессу игры. Затронули также тему карьеры, в которой есть два режима: игрок и менеджер.

Из интересно стоит отметить, что в игре будет продуманная роль агентов. Они будут больше вовлечены в карьеру клиента. А еще есть другое нововведение, которое напрашивалось долгие годы - «Золотой мяч».

Да-да, наконец-то можно будет «официально» стать лучшим игроком мира.

Ваш любимый инсайдер Фабрицио Романо тоже появится в игре, но пока неизвестно в каком качестве.

Ждете EA FC 24?

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