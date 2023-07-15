Все топовые матчи в одном посте.

Этим летом трансферным размахом Саудовская профессиональная лига привлекла внимание болельщиков по всему миру. Сегодня стал известен календарь нового сезона и можно прикинуть, какие матчи стоит посмотреть и когда.

Сезон-2023/24 стартует 11 августа 2023 матчем «Аль-Ахли», который вернулся в элиту, против «Аль-Хазема». Исторически «Аль-Ахли» входит в четверку самых лучших команд страны, но прошлый сезон сенсационно провел во втором дивизионе. Сейчас клуб усилился Эдуаром Менди из «Челси» и Роберто Фирмино из «Ливерпуля».

Действующий чемпион страны «Аль-Иттихад», который привез Карима Бензема из «Мадрида» и Нголо Канте из «Челси», поедет в гости к середняку «Аль-Раеду».

«Аль-Наср» на выезде проверит на прочность «Аль-Аттифак» Стивена Джеррарда. Команда Роналду рискует получить трансферный бан, но она уже успела привезти Марсело Брозовича и нового тренера.

Еще один титулованный клуб «Аль-Хилаль», который привез сразу троих звезд − Калиду Кулибали («Челси»), Рубена Невеша («Вулверхэмптон») и Сергея Милинковича-Савича («Лацио») − сыграет в гостях против скромной «Абха».

Другие важные матчи, которые стоит посмотреть, если вы пока не увлекаетесь саудовским футболом. Даты примерные и будут известны ближе к турам.

Дерби Джидды: «Аль-Ахли» и «Аль-Иттихад» 5-7 октября и 11-13 апреля.

Саудовское Эль Класико: «Аль-Хилаль» и «Аль-Иттихад». 1 сентября и 7-9 апреля.

Роналду против Бензема: «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад». 14-16 декабря и 27 мая.

А вы будете следить в новом сезоне за саудовской лигой? Пишите в комментариях.