Гаспачо
Блог

У Криштиану очередной Гиннесс: обошел Месси по годовому доходу среди всех спортсменов. Сумасшедшая сумма

Клубы Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
рекорды рекорды
Футбол Футбол

Криштиану Роналду стал обладателем очередного титула Книги рекордов Гиннесса как самый высокодоходный спортсмен 2023 года.

Получив за год доход в размере 107,5 млн фунтов стерлингов, Роналду обошел Лионеля Месси, который удерживал этот титул в 2022 г, получив за время выступления за «ПСЖ» доход в размере около 103 млн фунтов стерлингов.

Доход Роналду составил 35 млн фунтов стерлингов от заработка на поле и 68,5 млн фунтов стерлингов от спонсорской деятельности. Заработок Роналду за пределами поля увеличивается благодаря выгодному контракту с Nike и бренду CR7.

Роналду признан самым высокооплачиваемым спортсменом мира уже в третий раз и впервые с 2017 года, когда еще играл за «Мадрид».

Возможный дебют Роналду за «Аль‑Наср» перенесен из-за непогоды

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий