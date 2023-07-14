Криштиану Роналду стал обладателем очередного титула Книги рекордов Гиннесса как самый высокодоходный спортсмен 2023 года.

Получив за год доход в размере 107,5 млн фунтов стерлингов, Роналду обошел Лионеля Месси, который удерживал этот титул в 2022 г, получив за время выступления за «ПСЖ» доход в размере около 103 млн фунтов стерлингов.

Доход Роналду составил 35 млн фунтов стерлингов от заработка на поле и 68,5 млн фунтов стерлингов от спонсорской деятельности. Заработок Роналду за пределами поля увеличивается благодаря выгодному контракту с Nike и бренду CR7.

Роналду признан самым высокооплачиваемым спортсменом мира уже в третий раз и впервые с 2017 года, когда еще играл за «Мадрид».