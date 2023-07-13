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Тиаго попал на радары своей бывшей команды. «Ливерпуль» может продать игрока

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Журналист Дин Джонс заявил, что этим летом «Ливерпуль» попрощается с Тиаго. По информации The Athletic, Алькантара привлек внимание клубов из Саудовской Аравии. Источник добавлял, что «красные» продадут испанца, если он сам захочет уйти.

Но Тиаго уходить не намерен, он настроен провести следующий сезон в «Ливерпуле», сообщал Фабрицио Романо. Однако желание полузащитника может измениться, ведь им заинтересовался его бывший клуб – «Барселона».

По данным испанского Sport, в это трансферное окно «Ливерпуль» готов расстаться с Тиаго за разумную плату, чтобы освободить место для новых игроков. Это заинтересовало «блауграну», которая теперь думает над возвращением испанца в столицу Каталонии.

Контракт полузащитника с мерсисайдцами рассчитан до 2024 года. В минувшем сезоне Алькантара провел за «красных» 28 матчей, записав на свой счет один ассист.

Как оцениваете вероятность возвращения Тиаго в «Барсу»?

3 комментария

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Алекс Самойлов
зачем ? тусить с Дембелем в лазарете
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Lord Baium
Это будет лучший год, если Окс, Кейта, Хендерсон и Тьяго покинут клуб одним летом. Вот бы еще Гомеса к ним и тогда можно в Ливерпуле давать дорогу новым талантам.
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Batyr Demessinov
очень качественный игрок, но жаль хрустальный
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