Есть некоторые неожиданности.

Журналисты ESPN совместными усилиями составили топ-10 лучших тренеров мира сезона-2022-23. Совсем не удивляет то, что первым стал тренер «Сити» Пеп Гвардиола, взявший требл − АПЛ, Кубок Англии и Лига чемпионов.

Второе место довольно неожиданно за Карло Анчелотти. В прошлом сезоне «Мадрид» не выиграл Ла Лигу (2 место), вылетел в полуфинале ЛЧ в игре против «Сити», но взял Кубок Испании.

На почетном третьем − Лучано Спалетти. Алленаторе привел «Наполи» к чемпионству, которое ждали более тридцать лет. Кроме этого клуб дошел до четвертьфинала главного еврокубка, где проиграл «Милану». Заслуженная «бронза».

Некоторые вопросы вызывают остальные места: Юрген Клопп, чей «Ливерпуль» весь сезон штормило, и клуб впервые за долгие годы сыграет не в Лиге чемпионов, занял место выше, чем Лионель Скалони, приведший Аргентину к победе на чемпионате мира.

Вполне возможно, что и среди четверки Тен Хаг − Де Дзерби − Индзаги − Хави, вполне можно было бы расставить тренеров в другом порядке. Каждый из тренеров проявил себя в этом сезоне по-разному: кто-то взял Кубок Лиги и вернул команду в ЛЧ (Тен Хаг), кто-то выиграл Кубок Италии и дошел до финала главного еврокубка (Индзаги), кто-то выиграл Ла Лигу (Хави) или заставил всех еще больше полюбить футбол (Де Дзерби).

А в каком порядке вы бы расставили десятку представленных тренеров? Пишите в комментариях.