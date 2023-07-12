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Гвардиола, Анчелотти и другие. ESPN выбрал лучших тренеров сезона-2022/23

Лионель Скалони Лионель Скалони
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Симоне Индзаги Симоне Индзаги
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Клубы Клубы
Хави Хави
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Юрген Клопп Юрген Клопп
Микель Артета Микель Артета
Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
Лучано Спаллетти Лучано Спаллетти
Роберто Де Дзерби Роберто Де Дзерби
Барселона Барселона
Ливерпуль Ливерпуль
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

Есть некоторые неожиданности.

Журналисты ESPN совместными усилиями составили топ-10 лучших тренеров мира сезона-2022-23. Совсем не удивляет то, что первым стал тренер «Сити» Пеп Гвардиола, взявший требл − АПЛ, Кубок Англии и Лига чемпионов.

Второе место довольно неожиданно за Карло Анчелотти. В прошлом сезоне «Мадрид» не выиграл Ла Лигу (2 место), вылетел в полуфинале ЛЧ в игре против «Сити», но взял Кубок Испании.

На почетном третьем − Лучано Спалетти. Алленаторе привел «Наполи» к чемпионству, которое ждали более тридцать лет. Кроме этого клуб дошел до четвертьфинала главного еврокубка, где проиграл «Милану». Заслуженная «бронза».

Некоторые вопросы вызывают остальные места: Юрген Клопп, чей «Ливерпуль» весь сезон штормило, и клуб впервые за долгие годы сыграет не в Лиге чемпионов, занял место выше, чем Лионель Скалони, приведший Аргентину к победе на чемпионате мира.

Вполне возможно, что и среди четверки Тен Хаг − Де Дзерби − Индзаги − Хави, вполне можно было бы расставить тренеров в другом порядке. Каждый из тренеров проявил себя в этом сезоне по-разному: кто-то взял Кубок Лиги и вернул команду в ЛЧ (Тен Хаг), кто-то выиграл Кубок Италии и дошел до финала главного еврокубка (Индзаги), кто-то выиграл Ла Лигу (Хави) или заставил всех еще больше полюбить футбол (Де Дзерби).

А в каком порядке вы бы расставили десятку представленных тренеров? Пишите в комментариях.

1 комментарий

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Han Guly
уважение к Анчи но не заслуживает второе место
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