Звезды футбола на Гран-при Формулы 1 в Великобритании
Пеп Гвардиола возглавил ряд футбольных звезд, посетивших Гран-при Формулы 1 в Великобритании в воскресенье.
Тренер, который привел «Манчестер Сити» к треблу в прошлом сезоне, выглядел расслабленным и большую часть времени провел в компании босса Mercedes Тото Вольффа.
Звезда «Челси» Рис Джеймс пообщался с Льюисом Хэмилтоном.
Сын Дэвида Бекхэма и представительница «Арсенала» Бет Мид.
Рафаэль Варан тоже посетил мероприятие.
Тиаго Силва засветился.
Пауло Дибала со своей девушкой Орианой Сабатини.
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