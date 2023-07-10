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Звезды футбола на Гран-при Формулы 1 в Великобритании

Пауло Дибала Пауло Дибала
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Пеп Гвардиола возглавил ряд футбольных звезд, посетивших Гран-при Формулы 1 в Великобритании в воскресенье.

Тренер, который привел «Манчестер Сити» к треблу в прошлом сезоне, выглядел расслабленным и большую часть времени провел в компании босса Mercedes Тото Вольффа.

Звезда «Челси» Рис Джеймс пообщался с Льюисом Хэмилтоном. 

Сын Дэвида Бекхэма и представительница «Арсенала» Бет Мид.

 

Рафаэль Варан тоже посетил мероприятие.

Тиаго Силва засветился.

Пауло Дибала со своей девушкой Орианой Сабатини.

 

1 комментарий

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swerh
Тем временем Джереми Кларксон: ну да, ну да, пошел я...
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