Пеп Гвардиола возглавил ряд футбольных звезд, посетивших Гран-при Формулы 1 в Великобритании в воскресенье.

Тренер, который привел «Манчестер Сити» к треблу в прошлом сезоне, выглядел расслабленным и большую часть времени провел в компании босса Mercedes Тото Вольффа.

Звезда «Челси» Рис Джеймс пообщался с Льюисом Хэмилтоном.

Сын Дэвида Бекхэма и представительница «Арсенала» Бет Мид.

Рафаэль Варан тоже посетил мероприятие.

Тиаго Силва засветился.

Пауло Дибала со своей девушкой Орианой Сабатини.