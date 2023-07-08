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Асенсио женился! На свадьбу Марко заглянули его теперь уже бывшие одноклубники

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Марко Асенсио и Сандра Гарал теперь женаты!

Пара сыграла свадьбу на Мальорке в особняке La Fortaleza Mallorca. Раньше здесь находилась крепость, а в наши дни место считается одной из самых престижных площадок для проведения свадеб.

Даже на черно-белой фотографией, которой поделилась Сандра, видна красота местности.

Некоторые источники отмечают приватность La Fortaleza Mallorca, на территорию невозможно попасть без специального пропуска.

Свадьба Марко и Сандры прошла в узком кругу близких пары. На торжество экс-защитник «Мадрида» позвал своих теперь уже бывших одноклубников.

Начо и Васкес пришли со своими вторыми половинками.

Рассмотрим образы Начо и Марии Кортес внимательнее.

Среди гостей замечена легенда «Реала» – Эмилио Бутрагеньо.

Не переживайте, о молодоженах мы не забыли. Супруги выглядели счастливыми.

Марко по такому случаю надел костюм от Dolce&Gabbana. Сандра выбрала платье от бренда Rosa Clará.

Гости увидели невесту сразу в двух образах.

Денежные подарки от гостей новоиспеченные супруги передали в фонд Асенсио, занимающийся помощью детям с онкологией.

Пожелаем счастья молодым!

1 комментарий

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Артем Гладских
Красивая пара , удачи Асенсио в жизни , и конечно же в футболе !
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