Асенсио женился! На свадьбу Марко заглянули его теперь уже бывшие одноклубники
Марко Асенсио и Сандра Гарал теперь женаты!
Пара сыграла свадьбу на Мальорке в особняке La Fortaleza Mallorca. Раньше здесь находилась крепость, а в наши дни место считается одной из самых престижных площадок для проведения свадеб.
Даже на черно-белой фотографией, которой поделилась Сандра, видна красота местности.
Некоторые источники отмечают приватность La Fortaleza Mallorca, на территорию невозможно попасть без специального пропуска.
Свадьба Марко и Сандры прошла в узком кругу близких пары. На торжество экс-защитник «Мадрида» позвал своих теперь уже бывших одноклубников.
Начо и Васкес пришли со своими вторыми половинками.
Рассмотрим образы Начо и Марии Кортес внимательнее.
Среди гостей замечена легенда «Реала» – Эмилио Бутрагеньо.
Не переживайте, о молодоженах мы не забыли. Супруги выглядели счастливыми.
Марко по такому случаю надел костюм от Dolce&Gabbana. Сандра выбрала платье от бренда Rosa Clará.
Гости увидели невесту сразу в двух образах.
Денежные подарки от гостей новоиспеченные супруги передали в фонд Асенсио, занимающийся помощью детям с онкологией.
Пожелаем счастья молодым!
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