Марко Асенсио и Сандра Гарал теперь женаты!

Пара сыграла свадьбу на Мальорке в особняке La Fortaleza Mallorca. Раньше здесь находилась крепость, а в наши дни место считается одной из самых престижных площадок для проведения свадеб.

Даже на черно-белой фотографией, которой поделилась Сандра, видна красота местности.

Некоторые источники отмечают приватность La Fortaleza Mallorca, на территорию невозможно попасть без специального пропуска.

Свадьба Марко и Сандры прошла в узком кругу близких пары. На торжество экс-защитник «Мадрида» позвал своих теперь уже бывших одноклубников.

Начо и Васкес пришли со своими вторыми половинками.

Рассмотрим образы Начо и Марии Кортес внимательнее.

Среди гостей замечена легенда «Реала» – Эмилио Бутрагеньо.

Не переживайте, о молодоженах мы не забыли. Супруги выглядели счастливыми.

Марко по такому случаю надел костюм от Dolce&Gabbana. Сандра выбрала платье от бренда Rosa Clará.

Гости увидели невесту сразу в двух образах.

Денежные подарки от гостей новоиспеченные супруги передали в фонд Асенсио, занимающийся помощью детям с онкологией.

Пожелаем счастья молодым!