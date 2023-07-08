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От Роналду до Гюлера: 5 игроков, которые отказались от «Барселоны» ради «Мадрида»

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Футбол Футбол

Все пришлись ко двору в «королевском клубе».

«Мадрид» очень быстро оформил трансфер турецкого вундеркинда Арды Гюлера. 18-летний хавбек входит в число самых перспективных талантов Европы.

Причем игрока перехватили у «Барселоны» в самый последний момент. Казалось, что пересечений с каталонцами у него куда больше.

Итак, вот еще четыре игрока, которые отказались от каталонцев в пользу «Мадрида». Спойлер: карьеры каждого удались:

Криштиану Роналду

Легендарного соперничества с Лео Месси могло и не быть, ведь португалец в 2009 году чуть не перешел в «Барселону» и мог играть с аргентинцем. «Юнайтед» отправлял игрока именно в Каталонию, но у Криштиану были другие планы.

Винисиус Жуниор

По словам самого бразильца, он выбрал «Мадрид» вместо «Барсы», потому что «хотел играть за самый большой клуб в мире».

Месут Озил

Немецкий полузащитник получил два предложения и взвешивал их. В итоге выбор пал на «Мадрид». Огромную работу проделал Жозе Моуринью, который тогда был тренером клуба. Получается, что Гюлер пошел по стопам своего кумира.

Марко Асенсио

Марко признался, что в юности он был близок к тому, чтобы подписать контракт с заклятыми соперниками. По словам испанца, «Барселона» интересовалась им, когда он играл за «Мальорку». Но в итоге хавбек оказался на «Бернабеу» и выиграл три Лиги чемпионов.

6 комментариев

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predMBAPPE
5 игроков выбравшие вместо трудного пути и величия просто встать буквой "Г" чтобы кабинет их натянули как г####н...
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Mustang Shelby
Это Реал Мадрид детка☝🏻
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войд
Любой адекватный футболист выберет Реал,а не кабинетное шапито с 3млрд долга)
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