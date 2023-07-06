Футболисты мирового класса известны своей способностью устанавливать рекорды. Будь то потрясающие голы или демонстрация непревзойденного атлетизма, они всегда расширяют границы возможного.

Эти выдающиеся достижения часто приводят к тому, что игроки вписывают свои имена на страницы Книги рекордов Гиннесса.

Давайте посмотрим на пять футболистов, попавших в легендарную книгу рекордов.

Эдерсон – 1 рекорд Гиннесса

Эдерсон является одним из лучших вратарей мира. Игрок «Манчестер Сити» — всесторонний современный вратарь, который, помимо того, что отлично умеет останавливать удары, также очень хорошо владеет мячом.

Бразилец является рекордсменом по самому длинному футбольному удару (75,45 метра), который он исполнил на «Этихад» в мае 2018 года.

Неймар – 2 рекорда Гиннесса

Неймар — один из самых популярных футболистов на планете. Бразилец поражает своей изысканной техникой и свободной на поле.

На счету Неймара два мировых рекорда Гиннеса. Летом 2018 года «Пари Сен-Жермен» подписал его из «Барселоны» за 222 миллиона евро, что сделало его трансфер самым дорогим в истории футбола.

Неймар также является рекордсменом по самому быстрому голу, когда-либо забитому на Олимпийских играх. Он отправил мяч в сетку всего через 14 секунд после начала матча между сборной Бразилии и Гондурасом на Олимпиаде 2016 года.

Роберт Левандовски – 4 рекорда Гиннесса

Роберт Левандовски — один из величайших нападающих своего поколения. В последние годы Левандовски побил множество рекордов по количеству голов.

Поляк установил четыре мировых рекорда. В матче Бундеслиги против «Вольфсбурга» в 2015 году он забил пять голов за девять минут после выхода на замену.

Роберт является рекордсменом по самому быстрому хет-трику (3 минуты 22 секунды), самому быстрому забитому покеру (5:42) и пентатрику (8:59). Левандовски также побил рекорд по количеству голов, забитых вышедшими на замену игроками.

Лионель Месси – 7 рекордов Гиннесса

Лионель Месси, возможно, величайший футболист всех времен. За свою блестящую карьеру он побил несколько рекордов. Лео наибольшее количество раз признавался лучшим игроком матча на чемпионате мира (11).

Месси является самым молодым игроком, забившим 50 голов в Лиге чемпионов. Он добился этого в апреле 2012 года в возрасте 24 лет.

Месси был на 10 обложках видеоигр, больше любого футболиста в мире.

Сообщается, что он зарабатывает 107 миллионов долларов в год и является самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

В 2012 году Месси забил пять голов в матче Лиги чемпионов против «Байера» и стал игроком с наибольшим количеством голов, забитых в одном матче турнира.

35-летний футболист провел большую часть своей карьеры в «Барселоне» и является рекордсменом по количеству матчей в Ла Лиге среди иностранных игроков (520).

Наконец, сделав хет-трик за Аргентину, выйдя на поле со скамейки запасных в игре против Панамы в июне 2016 года, Месси побил рекорд по количеству голов, забитых в матче Кубка Америки после выхода на замену.

Криштиану Роналду – 16 рекордов Гиннесса

Криштиану Роналду — феномен. И его 16 мировых рекордов Гиннесса только подтверждают этот факт.

Роналду — лучший бомбардир сборной всех времен. Он также является игроком с наибольшим количеством голов в Лиге чемпионов (134).

Криштиану забил 17 голов в Лиге чемпионов в сезоне 2013/14, больше, чем любой другой игрок за один сезон в соревновании. Он разделяет рекорд по количеству голов, забитых за один сезон еврокубковых турниров УЕФА, с Радамелем Фалькао, который 17 раз забил за «Порту» в Лиге Европы 2011/12.

Роналду забивал в 11 матчах Лиги чемпионов подряд в сезоне 2016/17 и 2017/18 – этот рекорд не побит до сих пор.

Криш также является игроком с наибольшим количеством голов во всех клубных турнирах УЕФА.

Сделав хет-трик в матче Португалия-Испания на чемпионате мира по футболу 2018г., он стал самым возрастным игроком, сделавшим хет-трик на чемпионате мира в возрасте 33 лет и 130 дней.

Роналду забивал на четырех ЧМ, и он делит рекорд по количеству голов с Уве Зеелером, Пеле и Мирославом Клозе.

Португальская легенда также является рекордсменом по количеству голов, забитых на Евро (14), он обошел Мишеля Платини на Евро-2020.

Роналду является самым успешным исполнителем пенальти в истории Ла Лиги (72).

Согласно веб-сайту Книги рекордов Гиннесса, у Криштиану был рейтинг 99% в команде года EA Sports FIFA 18, что является самым высоким показателем среди всех игроков.

Криштиану Роналду является самым популярным спортсменом в социальных сетях. Страницу Роналду в Википедии посетило более 48 триллионов человек, и он является рекордсменом по самой просматриваемой странице среди спортсменов-мужчин.

Совсем недавно португалец побил еще один рекорд, став самым результативным игроком в международном футболе, когда 20 июня 2023 года провел свой 200-й матч за сборную Португалии против Исландии.