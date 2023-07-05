Энрике официально стал новым тренером «ПСЖ». Контракт с испанцем рассчитан на 2 года.

Луис был без работы с тех пор, как покинул должность главного тренера сборной Испании. В Париже специалист рассчитывает построить новую атакующую и амбициозную команду. В этом у Энрике есть блестящий опыт, ведь с «Барселоной» тренер добился выдающихся результатов.

Теперь, когда Энрике возглавил «ПСЖ», отношения между «блауграной» и парижанами должны стать максимально прозрачными, утверждает Diario Sport. По данным источника, тренер заключил своеобразный «пакт о ненападении» между командами.

Соглашение предполагает, что с этого момента клубы не будут пытаться переманить друг у друга ключевых игроков. Если инсайд Diario Sport правдив, то руководству «Барселоны» станет чуть спокойнее, ведь в переговорах с футболистами у парижан есть серьезное преимущество перед другими клубами – финансовые возможности катарских владельцев.

Не будем забывать, как в 2017 году Неймар перебрался из столицы Каталонии в столицу Франции за сумасшедшие 222 млн евро.

Diario Sport вспоминает, что совсем недавно различные источники сообщали об интересе парижан к Гави и Педри – игрокам, которые считаются будущим «блауграны». Теперь, как утверждает источник, «ПСЖ» не станет пытаться окольными путями и безумными финансовыми предложениями переманить футболистов на «Парк де Пренс».

Посмотрим, как это соглашение покажет себя в действии. Насколько реалистичной вам кажется подобная договоренность между клубами?