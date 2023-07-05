7 комментариев

Бразильское издание Globo сообщает, что ультрас «Коринтианс» раскритиковали полузащитника команды Луана. Игрока обвиняют в «трусливом поведении» из-за, якобы, травмы ребер.

Фанаты узнали, что Луан тусовался в мотеле с пятью своими друзьями и четырьмя женщинами, и, как говорят, там была оргия. Теперь ультрас давят на игрока, чтобы он расторг контракт с клубом.

Почему так жестко?

30-летнего Луана нельзя обвинять в плохих выступлениях в этом сезоне, потому что он просто не играет. Но при этом нужно отметить, что его переход стал самым дорогим подписанием клуба. «Коринтианс» заплатил €5 млн три года назад, чтобы получить игрока, но похоже, что затраты себя не оправдали.

Бразильские фанаты даже провели параллели с Эденом Азаром, вспоминая его этап карьере в «Реале».

Все это усугубляется позицией «Коринтианса» в турнирной таблице - 16-е место из 20. В шаге от вылета.

Отметим, что Азар никогда не попадался на участии в оргиях, не говоря уж о мотелях.