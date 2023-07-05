Гаспачо
Блог

🔞😡🔞 Фанаты «Коринтианса» требуют игрока разорвать контракт с клубом из-за фальшивой травмы. Вместо матча он устроил оргию в мотеле. Теперь его сравнивают с Азаром

Луан Виейра Луан Виейра
Реал Мадрид Реал Мадрид
Эден Азар Эден Азар
Коринтианс Коринтианс
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Бразильское издание Globo сообщает, что ультрас «Коринтианс» раскритиковали полузащитника команды Луана. Игрока обвиняют в «трусливом поведении» из-за, якобы, травмы ребер.

Фанаты узнали, что Луан тусовался в мотеле с пятью своими друзьями и четырьмя женщинами, и, как говорят, там была оргия. Теперь ультрас давят на игрока, чтобы он расторг контракт с клубом.

Почему так жестко?

30-летнего Луана нельзя обвинять в плохих выступлениях в этом сезоне, потому что он просто не играет. Но при этом нужно отметить, что его переход стал самым дорогим подписанием клуба. «Коринтианс» заплатил €5 млн три года назад, чтобы получить игрока, но похоже, что затраты себя не оправдали.

Бразильские фанаты даже провели параллели с Эденом Азаром, вспоминая его этап карьере в «Реале».

Все это усугубляется позицией «Коринтианса» в турнирной таблице - 16-е место из 20. В шаге от вылета.

Отметим, что Азар никогда не попадался на участии в оргиях, не говоря уж о мотелях.

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Тимошков
А это тот Луан, которого сватали в Спартак Каррере?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хасан Акбаев
Ответ Виктор Тимошков
А это тот Луан, которого сватали в Спартак Каррере?
И вместо которого купили Рошу. Федуна напаривали кому не лень.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Harut Hovsepyan
Азар - такой один, единственный в своем роде. А тусующиеся не смотря ни на что бразильцы - это классика жанра. Хоть случай и действительно забавный 😂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanonir152
Ну тут бы и Азар позавидовал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Стальной Вилли
Некорректно с Азаром сравнивать, Азар скатился с горы на которую этот футболист даже не залез)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vitto
Ответ Виктор Тимошков
А это тот Луан, которого сватали в Спартак Каррере?
Тот самый.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Ганненко
Ответ Стальной Вилли
Некорректно с Азаром сравнивать, Азар скатился с горы на которую этот футболист даже не залез)
Почему? Тут ведь поправка на клуб. Для Коринтианса рекордный трансфер 5 млн, для Реала 100 млн. У каждого свои рекорды, просто труба пониже дым пожиже. В условном чемпионате Ямайки тоже есть свои рекорды и свои звёзды
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий