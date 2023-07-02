Крутая история от новичка «Интера»: когда-то его не пускали на «Сан-Сиро», а теперь он стал игроком «нерадзурри» 😱😱😱
На помощь тогда пришла Википедия.
1 июля итальянский клуб объявил о подписании 25-летнего нападающего на правах свободного агента. Ранее сообщалось, что контракт игрока сборной Франции будет рассчитан до 30 июня 2028 года.
Последним клубом Тюрама была менхенгладбахская «Боруссия». Француз провел там 4 сезона.
Вскоре после публикации новости о переходе в сети завирусилось фото, на котором Маркус показывает сотруднику стадиона собственную страницу в Википедии, чтобы подтвердить свою личность.
Теперь Маркуса будут пускать на «Сан-Сиро» и без документов.
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