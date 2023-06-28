🤨🤨🤨 «Это Англия U21 играет против своих родителей». Английские фанаты удивлены внешним видом немецкого защитника. Они считают, что ему далеко не 21 год
На молодежном чемпионате Европы Англия U21 без проблем разобралась со сверстниками из Германии, выбив последних из турнира.
Несмотря на «достойный» счет 2:0, все могло закончиться еще печальнее для немцев.
Левый защитник немцев Хеннинг Матричани провел слабую игру, но англичан больше удивляет его внешний вид. Фанаты подозревают, что ему совсем не 21 год.
💭 «Немецкий защитник больше похож на мужчину средних лет».
💭 «Вы хотите сказать, что этому парню 23 года? Это ж натуральный Арьен Роббен».
💭 «Это Англия U21 играет против своих родителей».
💭 «Похож на моего дедушку».
Вы уже заметили, что Матричани 23 года, хотя сборная U21. Дело в том, что по правилам Евро в турнире могут принимать участие игроки, которые родились в 2000 году или позже. А Матричани родился 14 марта 2000 года.
Но согласитесь, что Хеннингу сложно дать 23 года. Очередной переписанный немец?
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