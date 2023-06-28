На молодежном чемпионате Европы Англия U21 без проблем разобралась со сверстниками из Германии, выбив последних из турнира.

Несмотря на «достойный» счет 2:0, все могло закончиться еще печальнее для немцев.

Левый защитник немцев Хеннинг Матричани провел слабую игру, но англичан больше удивляет его внешний вид. Фанаты подозревают, что ему совсем не 21 год.

💭 «Немецкий защитник больше похож на мужчину средних лет».

💭 «Вы хотите сказать, что этому парню 23 года? Это ж натуральный Арьен Роббен».

💭 «Это Англия U21 играет против своих родителей».

💭 «Похож на моего дедушку».

Вы уже заметили, что Матричани 23 года, хотя сборная U21. Дело в том, что по правилам Евро в турнире могут принимать участие игроки, которые родились в 2000 году или позже. А Матричани родился 14 марта 2000 года.

Но согласитесь, что Хеннингу сложно дать 23 года. Очередной переписанный немец?