Жесть из Перу: решающий матч за выход в плей-офф закончился массовой дракой😱😱😱
Особенно отличился вратарь гостей.
В решающем шестом матче группового этапа «Университарио» принимал «Химнасию» - гости в случае победы могли догнать соперника и выйти в плей-офф со 2-го места.
Анутраж у матча был соответствующий.
Хозяева забили единственный гол в матче на 40-й минуте - отличился Пьеро Киспе. В итоге «Химнасия» заняла последнее место в группе с 4 очкам - после матча больше других лютовал Томас Дурсо.
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