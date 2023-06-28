Особенно отличился вратарь гостей.

В решающем шестом матче группового этапа «Университарио» принимал «Химнасию» - гости в случае победы могли догнать соперника и выйти в плей-офф со 2-го места.

Анутраж у матча был соответствующий.

Хозяева забили единственный гол в матче на 40-й минуте - отличился Пьеро Киспе. В итоге «Химнасия» заняла последнее место в группе с 4 очкам - после матча больше других лютовал Томас Дурсо.