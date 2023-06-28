Гаспачо
Блог

Жесть из Перу: решающий матч за выход в плей-офф закончился массовой дракой😱😱😱

Клубы Клубы
высшая лига Перу высшая лига Перу
Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата
Университарио Университарио
Томас Дурсо
Футбол Футбол

Особенно отличился вратарь гостей.

В решающем шестом матче группового этапа «Университарио» принимал «Химнасию» - гости в случае победы могли догнать соперника и выйти в плей-офф со 2-го места.

Анутраж у матча был соответствующий.

Хозяева забили единственный гол в матче на 40-й минуте - отличился Пьеро Киспе. В итоге «Химнасия» заняла последнее место в группе с 4 очкам - после матча больше других лютовал Томас Дурсо.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий