Самое время составить рейтинг зарплат футболистов из чемпионата Саудовской Аравии.

Разумеется, Криштиану Роналду - самый высокооплачиваемый футболист турнира, однако, как это неудивительно, но отрыв от второго места минимальный. Можно даже сказать, что он символический.

Топ-10 выглядит следующим образом (указаны суммы годового оклада).