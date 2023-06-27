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😱 Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов саудовской лиги. Криш будет недоволен?

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Футбол Футбол

Самое время составить рейтинг зарплат футболистов из чемпионата Саудовской Аравии.

Разумеется, Криштиану Роналду - самый высокооплачиваемый футболист турнира, однако, как это неудивительно, но отрыв от второго места минимальный. Можно даже сказать, что он символический.

Top 10 Highest Earning Players in Saudi As Benzema, Ronaldo Top List - SportsBrief.com

Топ-10 выглядит следующим образом (указаны суммы годового оклада).

  1. Криштиану Роналду («Аль-Наср») - £173 млн;
  2. Карим Бензема («Аль-Иттихад») - £172 млн;
  3. Нголо Канте («Аль-Иттихад») - £86,2 млн;
  4. Калиду Кулибали («Аль-Хилал») - £30 млн;
  5. Рубен Невеш («Аль-Хилал») - £16 млн;
  6. Эвер Банега («Аль-Шабаб») - £9,1 млн;
  7. Матеус Перейра («Аль-Вахда») - £5,5 млн;
  8. Андерсон Талиска («Аль-Наср») - £5,17 млн;
  9. Ахмед Хегази («Аль-Иттихад») - £5,01 млн;
  10. Мусса Марега («Аль-Хилал») - £4,28 млн;

6 комментариев

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obid
Переведите мне символические 1млн фунтов
+5
-1
+4
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Nikita Shmytov
Что за безумные цифры у Канте? Откуда информация? Тот же Романо говорил о 25 млн.
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Фруктовый роналду
Всем криш доволен доволен хватит тут.Ему все ровно уже.Даже если бензу мульярд дадут он кайфует от жизни
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Teodrakis
Марега опечален, переходил бы сейчас, тоже на 30 лямов потянул бы
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Decard Show
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Португалец7 в Саудовской Аравии играет в статусе лучшего футболиста в истории европейского футбола 👑
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Дженнифер Коннелли
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
у Криштиану есть бонусы ,с бонусом выйдет +200 ! так что расходимся
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