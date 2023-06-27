😱 Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов саудовской лиги. Криш будет недоволен?
Самое время составить рейтинг зарплат футболистов из чемпионата Саудовской Аравии.
Разумеется, Криштиану Роналду - самый высокооплачиваемый футболист турнира, однако, как это неудивительно, но отрыв от второго места минимальный. Можно даже сказать, что он символический.
Топ-10 выглядит следующим образом (указаны суммы годового оклада).
- Криштиану Роналду («Аль-Наср») - £173 млн;
- Карим Бензема («Аль-Иттихад») - £172 млн;
- Нголо Канте («Аль-Иттихад») - £86,2 млн;
- Калиду Кулибали («Аль-Хилал») - £30 млн;
- Рубен Невеш («Аль-Хилал») - £16 млн;
- Эвер Банега («Аль-Шабаб») - £9,1 млн;
- Матеус Перейра («Аль-Вахда») - £5,5 млн;
- Андерсон Талиска («Аль-Наср») - £5,17 млн;
- Ахмед Хегази («Аль-Иттихад») - £5,01 млн;
- Мусса Марега («Аль-Хилал») - £4,28 млн;
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