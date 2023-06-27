Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих полузащитников мира.

В топ-10 доминирует «Мадрид»: сразу три игрока, включая Джуда Беллингема (120 млн евро), который теперь является самым дорогим хавбеком в мире.

Феде Вальверде (100 млн евро) и Эдуардо Камавинга (85 млн евро) занимают четвертое и десятое места.

В списке два полузащитника «Барселоны»: Педри (100 млн евро) – третий, и Гави (90 млн евро) – пятый.