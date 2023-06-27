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💰Топ-10 самых дорогих полузащитников мира захватили молодые. «Реал» доминирует

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Футбол Футбол

Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих полузащитников мира.

В топ-10 доминирует «Мадрид»: сразу три игрока, включая Джуда Беллингема (120 млн евро), который теперь является самым дорогим хавбеком в мире.

Феде Вальверде (100 млн евро) и Эдуардо Камавинга (85 млн евро) занимают четвертое и десятое места.

В списке два полузащитника «Барселоны»: Педри (100 млн евро) – третий, и Гави (90 млн евро) – пятый.

6 комментариев

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KendrickistheKing!
Здесь не доминирует, а просто больше всех. 3 над 2 в топ 10 это не доминация, хотя в целом у Реала думаю лучшая молодая полузащита в мире.
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Teodrakis
А помните как тут все смеялись над Эдегором?
0
0
0
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Bazilic
Доминирует -это когда больше половины
+2
-2
0
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BurBon
Оба в топе, кроме бундес лиги нигде не играли, офигенный показатель.
0
0
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