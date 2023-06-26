Пока фанаты ждут первого матча Месси за «Интер Майами», сам нападающий осваивает новую профессию. У него состоялся актерский дебют!

Лионель исполнил роль самого себя в игровом аргентинском сериале Los Protectores – «Защитники». Сюжет разворачивается вокруг трех футбольных агентов, которые решили объединиться, чтобы спасти свою карьеру и избежать банкротства.

Месси появляется в первой серии второго сезона «Защитников». Трио главных героев приезжает в Париж, чтобы предложить Лео участие в проекте, целью которого является поддержка молодых игроков, делающих свои первые шаги в профессиональном футболе.

Сперва проект заинтересовал нападающего, но вдруг один из главный героев озвучивает Лионелю совершенно другую идею:

«Есть у меня один бизнес-план. Во время отпуска вы отправитесь в Буэнос-Айрес, где сыграете с несколькими командами из разных дивизионов. «Чакаритас», «Атланта», «Бока Хуниорс», «Ривер Плейт», пока не окажетесь в своем любимом «Ньюэллс Олд Бойз». Я уже даже поговорил со многими компаниями».

Месси такое предложение вывело из себя: «Мне кажется, вы ведете себя неуместно. Меня о таком не предупреждали, я думал, что мы обсудим совершенно другой проект!»

Затем агенты начали настойчиво добиваться от Лео совместного фото. Оцените актерский потенциал нападающего сами.

Андрес Парра, исполнивший одну из главных ролей в «Защитниках», высоко оценил работу футболиста на съемочной площадке:

«Он действительно удивил нас не только своими человеческими качествами, но и актерским мастерством. Мне кажется, как человек он даже лучше, чем как игрок».

Фанатов дебют Месси в игровом сериале тоже впечатлил. Болельщики делятся эмоциями в соцсетях:

💭 «Вау, не ожидал, что он так классно справится. А есть хоть что-то, что Лео делает плохо?»

💭 «Могу сказать смело: он уже величайший актер из ныне живущих».

💭 «Вы видели Месси в «Защитниках»? Ди Каприо пора отойти в сторонку, Лео идет за своим «Оскаром».

💭 «Человек прошел игру «футбол» и решил попробовать себя в актерском мастерстве. Уважаю».

💭 «Я не понял ни слова, но мне чертовски понравилось».

А как вам актерский потенциал Лионеля? Винни Джонсу пора начать переживать?