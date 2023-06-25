Гаспачо
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🌟 Месси необычно отметил 36-летие: Сыграл в прощальном матче Макси Родригеса против клуба детства, оформив хет-трик и получив овации 42 тысяч фанатов 🎂

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Футбол Футбол

Весельчак по имени Лео.

42 тысячи болельщиков посетили прощальный матч Макси Родригеса в Росарио (Аргентина), но не факт, что дело именно в нем.

Экс-игрок «Ливерпуля» официально закончил еще в 2021 году, покинув «Ньюэллс Олд Бойз», но не имел возможности отпраздновать выход на пенсию. Теперь, в возрасте 42 лет, аргентинец собрал своих друзей, чтобы провести прощальный матч.

Среди них был Лионель Месси, который как-раз находится в отпуске в Росарио. Фанаты даже поздравили Лео с днем рождения - вчера ему исполнилось 36 лет.

Среди звезд вечера были также Габриэль Батистута, Хавьер Савиола, Лионель Скалони, Анхель Ди Мария и многие другие.

Любопытно, что сам Лео, который считает «Олд Бойз» клубом детства, не провел во взрослой карьере ни одного матча за команду.

1 комментарий

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Великолепная Семёрка
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народ,если кто нибудь подскажет мне новый акаунт Страшного Клоуна я вам закину 500 на ваш баланс, даю слова🤙
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