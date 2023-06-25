Весельчак по имени Лео.

42 тысячи болельщиков посетили прощальный матч Макси Родригеса в Росарио (Аргентина), но не факт, что дело именно в нем.

Экс-игрок «Ливерпуля» официально закончил еще в 2021 году, покинув «Ньюэллс Олд Бойз», но не имел возможности отпраздновать выход на пенсию. Теперь, в возрасте 42 лет, аргентинец собрал своих друзей, чтобы провести прощальный матч.

Среди них был Лионель Месси, который как-раз находится в отпуске в Росарио. Фанаты даже поздравили Лео с днем рождения - вчера ему исполнилось 36 лет.

Среди звезд вечера были также Габриэль Батистута, Хавьер Савиола, Лионель Скалони, Анхель Ди Мария и многие другие.

Любопытно, что сам Лео, который считает «Олд Бойз» клубом детства, не провел во взрослой карьере ни одного матча за команду.