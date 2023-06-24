21 комментарий

Первые две строки никого не удивят.

Пользователи составили список десяти лучших бомбардиров XXI века. Возглавили его, конечно же, два величайших игрока последних лет − Лионель Месси и Криштиану Роналду.

На первом месте списка − Криштиану Роналду. У него 838 голов в 1168 матчах или 0,72 за игру. За свою блестящую карьеру португалец выиграл 32 трофея, став чемпионом в Англии, Испании и Италии.

Второй − Лионель Месси. У него 807 мячей в 1028 матчах или 0,79 голов за игру − лучшее соотношение среди всех игроков в списке. Большую часть карьеры футболист провел в «Барселоне» и только последние два года в «ПСЖ». Кульминацией его бомбардирской карьеры стал тот факт, что в 2012 календарном году он забил 91 мяч.

Легенда мюнхенской «Баварии» и нынешний форвард «Барсы» Роберт Левандовски на третьем месте − у него 636 голов в 898 матчах или 0,71 за игру. Практически такой же показатель, как у Роналду.

Единственный и неповторимый Златан Ибрагимович оказался на четвертой строке с 573 голами в 988 матчах. У него соотношение гол/матч составляет 0,58. Это меньше, чем у всей тройки, но мы же помним, что Ибра долго запрягал, но быстро поехал.

Вся тройка до сих пор в строю и может улучшить свою статистику, а вот летом швед завершил карьеру и теперь его может кто-то догнать.

На пятом месте Луис Суарес с 543 голами в 916 матчах, что составляет 0,59 за игру. Уругваец был очень хорош в «Ливерпуле», но в «Барселоне» его статистика еще больше улучшилась, так как он стал частью легендарного трио Месси − Суарес − Неймар.

Пока еще действующий обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема, который решил продолжить карьеру в Саудовской Аравии, оказался на шестом месте. У него 457 голов в 895 матчах или 0,51.

Следом за ним − Неймар. У него 434 мяча в 707 играх или 0,61 за игру. По пятам идет Эдинсон Кавани − 432 мяча в 786 играх или 0,55.

Недавно завершивший карьеру Серхио Агуэро − девятый (426 гола в 786 матчах − 0,54), а завершает список − Давид Вилья (426 голов в 826 матчах − 0,52).

Его попадание в топ довольно удивительно, но в скором времени его явно смогут догнать молодые Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд.