21 комментарий

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Слишком много звезд в одном списке и непревзойденный Криштиану. Как выглядит топ-10 лучших бомбардиров 21 века

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович
Лионель Месси Лионель Месси
Давид Вилья Давид Вилья
Серхио Агуэро Серхио Агуэро
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Неймар Неймар
Луис Суарес Луис Суарес
Карим Бензема Карим Бензема
Реал Мадрид Реал Мадрид
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эдинсон Кавани Эдинсон Кавани
Барселона Барселона
Ливерпуль Ливерпуль
Футбол Футбол

Первые две строки никого не удивят.

Пользователи составили список десяти лучших бомбардиров XXI века. Возглавили его, конечно же, два величайших игрока последних лет − Лионель Месси и Криштиану Роналду.

На первом месте списка − Криштиану Роналду. У него 838 голов в 1168 матчах или 0,72 за игру. За свою блестящую карьеру португалец выиграл 32 трофея, став чемпионом в Англии, Испании и Италии.

Второй − Лионель Месси. У него 807 мячей в 1028 матчах или 0,79 голов за игру − лучшее соотношение среди всех игроков в списке. Большую часть карьеры футболист провел в «Барселоне» и только последние два года в «ПСЖ». Кульминацией его бомбардирской карьеры стал тот факт, что в 2012 календарном году он забил 91 мяч.

Легенда мюнхенской «Баварии» и нынешний форвард «Барсы» Роберт Левандовски на третьем месте − у него 636 голов в 898 матчах или 0,71 за игру. Практически такой же показатель, как у Роналду.

Единственный и неповторимый Златан Ибрагимович оказался на четвертой строке с 573 голами в 988 матчах. У него соотношение гол/матч составляет 0,58. Это меньше, чем у всей тройки, но мы же помним, что Ибра долго запрягал, но быстро поехал.

Вся тройка до сих пор в строю и может улучшить свою статистику, а вот летом швед завершил карьеру и теперь его может кто-то догнать.

На пятом месте Луис Суарес с 543 голами в 916 матчах, что составляет 0,59 за игру. Уругваец был очень хорош в «Ливерпуле», но в «Барселоне» его статистика еще больше улучшилась, так как он стал частью легендарного трио Месси − Суарес − Неймар.

Пока еще действующий обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема, который решил продолжить карьеру в Саудовской Аравии, оказался на шестом месте. У него 457 голов в 895 матчах или 0,51.

Следом за ним − Неймар. У него 434 мяча в 707 играх или 0,61 за игру. По пятам идет Эдинсон Кавани − 432 мяча в 786 играх или 0,55.

Недавно завершивший карьеру Серхио Агуэро − девятый (426 гола в 786 матчах − 0,54), а завершает список − Давид Вилья (426 голов в 826 матчах − 0,52).

Его попадание в топ довольно удивительно, но в скором времени его явно смогут догнать молодые Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд.

21 комментарий

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arslankolesov71@gmail.com
Ответ Hella black
1168 - матчей в двух метрах от вратарской линии Карл ! Из них Львиная доля против команд уровня - - Люксембурга,Лихтенштейна,Эстонии,Латвии,Литвы,Сан-Марино,Андорра,Армения,Фареры и т.д и это на секундочку ☝🏼 ежегодно,по два раза ! Да тут и Кокорин набил бы стату 🔥🔥
Я очень сожалею тебе если ты сравниваешь карьеру Роналду с карьерой кокорина
+10
-3
+7
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хавбек+
неплеймекер Ронька номер 1 по ассистам в ЛЧ
+8
-2
+6
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Дороф
Ответ Hella black
1168 - матчей в двух метрах от вратарской линии Карл ! Из них Львиная доля против команд уровня - - Люксембурга,Лихтенштейна,Эстонии,Латвии,Литвы,Сан-Марино,Андорра,Армения,Фареры и т.д и это на секундочку ☝🏼 ежегодно,по два раза ! Да тут и Кокорин набил бы стату 🔥🔥
А ты бы набил?
Я – нет.
+6
-2
+4
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Electric Eye
Тихоновецкого не вижу
+1
0
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Hella black
Ответ Эксперт Спортс
Могу ли я написать жалобу?
Делать больше не ###
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AF007
Ответ хавбек+
неплеймекер Ронька номер 1 по ассистам в ЛЧ
Смотреть надо не на ассисты, которых и у Дзюбы полно, а на общее участие в построении атак. Но это уже слишком сложно для тиктокеров)
+1
0
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Reshal Hafizov
Сиуууу
0
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Тюменский медвежонок
задействовать дизайнера и сделать красивую таблицу с красивой и удобной графикой для глаз зрителя - нет.
напечатать все тупо текстом и быстро-быстро выложить - да.

я, мы, спортс.ру. шёл 2023 год.
0
0
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Дороф
Ответ arslankolesov71@gmail.com
Я очень сожалею тебе если ты сравниваешь карьеру Роналду с карьерой кокорина
Не понимаю этих людей. Они, как и их кумир Криштиану, вынуждены что-то скрывать от общества.
Только Роналду скрывает свою ориентацию, а они – факт того, что они фанаты Роналду...
+2
-2
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