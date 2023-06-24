Гаспачо
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Помните этого защитника? Роналдиньо получал от него пинки под зад с оскорблениями – но отвечал финтами и голами. Бернабеу не стеснялся аплодировать

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19 ноября 2005-го, класико на «Сантьяго Бернабеу»: еще играет Зидан, уже играет Месси, а с ними на поле Рауль, Роналдо, Бекхэм, Роберто Карлос, Касильяс, Это’О, Деку, Пуйоль…

И в центре представления – пиковый Роналдиньо, которому вот-вот вручат первый «Золотой мяч» и вторую подряд награду Игрока года от ФИФА.

Полтора часа бразилец развлекал весь мир и мучил молодого Серхио Рамоса со стареющим Мичелом Сальгадо. Красоты своему перфомансу бразилец добавлял абсолютной инертностью к агрессии Сальгадо – хотя в некоторых моментах действия защитника выглядели ну очень жутко.

Роналдиньо оформил дубль, приправив его легендарными раскачиваниями и эластико – «Бернабеу» не стеснялся аплодировать.

5 комментариев

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Hella black
Гаучо тогда знатно потаскал защиту Реала
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Нефанатик
Сальгадо справа, Роберто Карлос слева, Йерро и Эльгера в центре. Это лучшая защита Реала всех времен. Не испорть Перес тогда команду подписанием Бекхэма, эта команда собрала бы кучу трофеев в Европе.
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Геннадий Чеботарев
это было обидно,но очень красиво. а болельщики на Бернабеу показали ,что они не глорье а именно болельщики и именно королевского клуба!
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