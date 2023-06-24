19 ноября 2005-го, класико на «Сантьяго Бернабеу»: еще играет Зидан, уже играет Месси, а с ними на поле Рауль, Роналдо, Бекхэм, Роберто Карлос, Касильяс, Это’О, Деку, Пуйоль…

И в центре представления – пиковый Роналдиньо, которому вот-вот вручат первый «Золотой мяч» и вторую подряд награду Игрока года от ФИФА.

Полтора часа бразилец развлекал весь мир и мучил молодого Серхио Рамоса со стареющим Мичелом Сальгадо. Красоты своему перфомансу бразилец добавлял абсолютной инертностью к агрессии Сальгадо – хотя в некоторых моментах действия защитника выглядели ну очень жутко.

Роналдиньо оформил дубль, приправив его легендарными раскачиваниями и эластико – «Бернабеу» не стеснялся аплодировать.