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Тео Эрнандес умеет отдыхать в межсезонье: папарацци ловили его с супругой в деликатный момент

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Тео Эрнандес провел напряженный сезон – француз отыграл за «Милан» 44 матча во всех турнирах, допрыгнул до полуфинала ЛЧ и помог сборной забрать все возможные очки для Евро, а теперь может наслаждаться отдыхом.

В сети завирусились яркие кадры, на которых защитник Милана расслабляется на яхте с супругой Зои Кристофоли.

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На самом деле, фотографии сделаны еще в 2020-м. Как отдыхает Тео сейчас – пока никто не знает. Но если вам интересно узнать, кто такая Зои Кристофоли – можно ознакомиться с этим исследованием.

4 комментария

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Mihail1987
Наконец -то нормальная статья! Спасибо Спортс.
+4
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+4
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АРХАТ
Учитывая сколько он зарабатывает и не такое ему сделает)
0
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Sgt. Elias Grodin
Лысый самый хитрый, и свою тискает, и на Зои поглядывает.
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