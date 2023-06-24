Тео Эрнандес провел напряженный сезон – француз отыграл за «Милан» 44 матча во всех турнирах, допрыгнул до полуфинала ЛЧ и помог сборной забрать все возможные очки для Евро, а теперь может наслаждаться отдыхом.

В сети завирусились яркие кадры, на которых защитник Милана расслабляется на яхте с супругой Зои Кристофоли.

На самом деле, фотографии сделаны еще в 2020-м. Как отдыхает Тео сейчас – пока никто не знает. Но если вам интересно узнать, кто такая Зои Кристофоли – можно ознакомиться с этим исследованием.