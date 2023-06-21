Знает на своем опыте.

Последние месяцы своей карьеры Гарет Бэйл провел в МЛС. После того, как стало известно, что Лионель Месси перейдет в «Интер Майами», журналисты обратились к валлийцу за оценкой американской лиги. Вингер дал довольно неожиданную оценку.

«Там в МЛС намного спокойнее. Если ты проигрываешь за «Мадрид», то кажется, что наступит конец света. Тебя распинают, ты чувствуешь себя подавленным. Возвращается домой и радости нет, − сказал Бэйл в интервью BT Sport. − В США намного больше принимают проигрыш. Там нет последствий. Там ты не можешь вылететь из команды.

Когда ты проигрываешь игру, просто переходишь к следующей. Там они гораздо лучше переживают поражения. Они знают, каково это проиграть, но празднуют каждую победу, как будто ты выиграл чемпионат. Он (Месси) определенно будет наслаждаться этим».

Чем точно первоначально не будет наслаждаться Лео, так это местом своего клуба. Сейчас «Интер Майами» располагает на дне Восточной конференции. Незадолго до приезда аргентинца был уволен главный тренер команды Фил Невилл. В 17 матчах набрано всего 15 очков.