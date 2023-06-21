«Я не знаю, чиста ли у нее совесть и хорошо ли она спит по ночам. Но я ее прощаю», – взбудоражил Дани Алвес в своем первом интервью в тюрьме..

«Я взываю к ее совести. Не было ни одной ночи, когда бы я спал спокойно. Ни одной ночи.

У меня чистая совесть. Я никогда никому не причинял вреда добровольно. И я не причинил вреда ей в ту ночь», – добавил бразилец.

Алвес провел в тюрьме почти пять месяцев после того, как молодая женщина из Барселоны обвинила его в изнасиловании в ночном клубе.

Объясняя, что именно произошло, Алвес сказал:

«В тот день, когда женщина вышла из туалета позади меня [после того, как мы занялись сексом], я ненадолго задержался у своего столика. Я пробыл там недолго, потому что было уже поздно.

Я был со своим другом Бруно, и другие люди подходили ко мне, прежде чем я ушел. Когда я вышел из ночного клуба через выходной коридор, я знаю по изображениям [с камер видеонаблюдения], что прохожу рядом с местом, где плакала женщина. Я не видел ее. Если бы я увидел, что она плачет, я бы остановился и спросил, что происходит.

Если бы кто-то из руководства ночного клуба попросил меня подождать, потому что девушка заявила, что я совершил в отношении нее сексуальное насилие, я бы не пошел домой. В тот же вечер я бы явился в полицейский участок, чтобы прояснить случившееся».

Алвес извинился перед женой во время двухчасового допроса и признался, что занимался сексом с молодой женщиной в ванной комнате. Однако он настаивает на том, что половой акт был совершен по обоюдному согласию. К сожалению бывшей суперзвезды «Барсы», вряд ли он вернет положительную репутацию.