13 комментариев

Издание Tuttosport опубликовало список из ста номинантов на награду лучшему молодому игроку года в Европе – Golden Boy. В прошлом году лауреатом премии стал Гави, Пабло претендует на приз и в 2023 году.

Аналитики из Football Benchmark подготовили рейтинг, оценив шансы каждого юноши на победу. Рейтинг основан на матчах, проведенных в период с начала чемпионата мира по футболу 2022 года по 4 июня 2023 года.

Методология расчета индекса, предложенная Football Benchmark, состоит из трех основных критериев, а также дополнительного «бонуса», который поощряет игроков за выступление в составе сборной и в клубных соревнованиях УЕФА. К критериям, на основе которых составлялся рейтинг, входят спортивные показатели, игровое время и сила клуба, за который выступают футболисты.

В первый критерий входят показатели производительности, охватывающие различные аспекты игры (передачи, перехваты, результативные действия, креативность и т.д.). При этом футболисты, выступающие на разных позициях, оцениваются по разному набору показателей. Так, например, для нападающего забитые мячи важнее, чем для защитника. Все действия игрока на поле оцениваются одинаково, независимо от того, в каком соревновании они были выполнены.

Во втором критерии аналитики рассчитали процентное соотношение минут, в течение которых футболист находился на поле, из всех возможных минут, проведенных за свой клуб в течение анализируемого периода. Таким образом эксперты оценили то, насколько игрок важен для своего клуба.

Третий критерий рассчитывает относительную силу команды претендента на награду. Если два футболиста записали на свой счет одинаковый процент доступных минут примерно с одинаковым уровнем результативности, то тот, кто сделал это за более сильный клуб, получит более высокий рейтинг в борьбе за награду.

Проведя исследования, эксперты Football Benchmark пришли к выводу, что в 2023 году приз Golden Boy должен достаться Джамалу Мусиале из мюнхенской «Баварии». На втором месте в рейтинге расположился Джуд Беллингем, который совсем недавно перебрался из дортмундской «Боруссии» в «Реал». А замыкает тройку главных претендентов на премию действующий обладатель награды – Гави.

Топ-10 претендентов на приз Golden Boy в 2023 году по версии Football Benchmark

Этот же рейтинг, но без указания дополнительных факторов. Выглядит компактнее:

Как вам методология, предложенная Football Benchmark? По вашему, кто из номинантов заслужил премию в 2023 году?