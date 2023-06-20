13 комментариев

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Опубликован рейтинг главных претендентов на приз Golden Boy. Шансы Гави аналитики все еще оценивают высоко

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Футбол Футбол

Издание Tuttosport опубликовало список из ста номинантов на награду лучшему молодому игроку года в Европе – Golden Boy. В прошлом году лауреатом премии стал Гави, Пабло претендует на приз и в 2023 году.

Аналитики из Football Benchmark подготовили рейтинг, оценив шансы каждого юноши на победу. Рейтинг основан на матчах, проведенных в период с начала чемпионата мира по футболу 2022 года по 4 июня 2023 года.

Методология расчета индекса, предложенная Football Benchmark, состоит из трех основных критериев, а также дополнительного «бонуса», который поощряет игроков за выступление в составе сборной и в клубных соревнованиях УЕФА. К критериям, на основе которых составлялся рейтинг, входят спортивные показатели, игровое время и сила клуба, за который выступают футболисты.

В первый критерий входят показатели производительности, охватывающие различные аспекты игры (передачи, перехваты, результативные действия, креативность и т.д.). При этом футболисты, выступающие на разных позициях, оцениваются по разному набору показателей. Так, например, для нападающего забитые мячи важнее, чем для защитника. Все действия игрока на поле оцениваются одинаково, независимо от того, в каком соревновании они были выполнены.

Во втором критерии аналитики рассчитали процентное соотношение минут, в течение которых футболист находился на поле, из всех возможных минут, проведенных за свой клуб в течение анализируемого периода. Таким образом эксперты оценили то, насколько игрок важен для своего клуба.

Третий критерий рассчитывает относительную силу команды претендента на награду. Если два футболиста записали на свой счет одинаковый процент доступных минут примерно с одинаковым уровнем результативности, то тот, кто сделал это за более сильный клуб, получит более высокий рейтинг в борьбе за награду.

Проведя исследования, эксперты Football Benchmark пришли к выводу, что в 2023 году приз Golden Boy должен достаться Джамалу Мусиале из мюнхенской «Баварии». На втором месте в рейтинге расположился Джуд Беллингем, который совсем недавно перебрался из дортмундской «Боруссии» в «Реал». А замыкает тройку главных претендентов на премию действующий обладатель награды – Гави.

Топ-10 претендентов на приз Golden Boy в 2023 году по версии Football Benchmark

Этот же рейтинг, но без указания дополнительных факторов. Выглядит компактнее:

Как вам методология, предложенная Football Benchmark? По вашему, кто из номинантов заслужил премию в 2023 году?

13 комментариев

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Nogoi89
Ответ TAGAY
Гави не дадут, хотя заслужил в этом году больше чем в прошлом. а так получит Белингем, он еще в прошлом сезоне заслуживал и будет справедливо если в этом получит он. Бальде кстати очень хорош, но будет странно если Белингема во второй год подряд игнорят, хотя онигрок Реала, теперь точно игнорить не будут, так что награда 99% у Белингема, и вполне заслуженно!
Биллингему за что? За то, что он вместе с Боруссией не смогли обойти самую слабую Баварию за последние лет пять? Или потому что в Реале теперь числится? Он молодой, задатки есть, но ему надо доказывать. А, Гави взял титулы в клубе и сборной при этом лично внёс огромный вклад в это дело.
+7
0
+7
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TAGAY
Гави не дадут, хотя заслужил в этом году больше чем в прошлом. а так получит Белингем, он еще в прошлом сезоне заслуживал и будет справедливо если в этом получит он. Бальде кстати очень хорош, но будет странно если Белингема во второй год подряд игнорят, хотя онигрок Реала, теперь точно игнорить не будут, так что награда 99% у Белингема, и вполне заслуженно!
+6
-4
+2
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Илья Манахов
Почему Бальде то так низко...
+1
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Teodrakis
Шешко будет новым Холландом. Остальные будут средними или просто топ-винтиками в топ-командах.
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Raindrop Drop Top
Очевидно тут Гави снова заберет, все таки выиграл трофеи и с клубом и со сборной. Хотя не удивлюсь, если переход беленгема подогреют купленной наградой, чтобы хоть как-то оправдать будущий грандиозный провал 🤣
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Raindrop Drop Top
Ответ TAGAY
Гави не дадут, хотя заслужил в этом году больше чем в прошлом. а так получит Белингем, он еще в прошлом сезоне заслуживал и будет справедливо если в этом получит он. Бальде кстати очень хорош, но будет странно если Белингема во второй год подряд игнорят, хотя онигрок Реала, теперь точно игнорить не будут, так что награда 99% у Белингема, и вполне заслуженно!
Прогрев гоев Беленгемом пошел с начала года, уже в каждый рейтинг пихают этого бездаря у которого стата даже посредственная, не говоря уже о всех его провальных турнирах
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TAGAY
Ответ Nogoi89
Биллингему за что? За то, что он вместе с Боруссией не смогли обойти самую слабую Баварию за последние лет пять? Или потому что в Реале теперь числится? Он молодой, задатки есть, но ему надо доказывать. А, Гави взял титулы в клубе и сборной при этом лично внёс огромный вклад в это дело.
так потому и пишу что он в этом заслужил больше чем в прошлом сезоне) ну а Белингем не плох, и да командные достижение так себе и даже на фоне убогой Баварии. но это никак не отменяет того что Джуд заслужил инд.награду. если не ошибаюсь он уже второй раз отстал совсем по чуть чуть но третий раз уже не оставят) теперь он игрок Реала, а значит инд. награды не обойдут стороной) в целом заслужил награду! да и дважды подряд дать Гави.. думаю такого не позволят, это не ЗМ, тут по очереди дают)
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Имя Фамилия
Ответ Ilya Krapivchenko
Мусиала на голову лучше всех этих гавишмави, но испанцы больше всех орут на каждому углу, поэтому шансы равны
Мусиала с декабря просто нулевой. Награду должен брать Симонс.
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Ilya Krapivchenko
Ответ Имя Фамилия
Мусиала с декабря просто нулевой. Награду должен брать Симонс.
Хах, смешно)
Симонс может шнурки завязывать Мусиале, пока то псг проходит и победные голы в чемпионате забивает
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Имя Фамилия
Ответ Ilya Krapivchenko
Хах, смешно) Симонс может шнурки завязывать Мусиале, пока то псг проходит и победные голы в чемпионате забивает
У Мусиалы в этом году 4+4 (всякому дну), у Симонса 12+8, всем прямым конкурентам из топ-6.
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