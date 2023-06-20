16 комментариев

Некоторые футболисты в шоке.

После победы в финальном матче над Хорватией сборная Испании отправилась отмечать завоевание трофея вместе со своими болельщиками в баскетбольный дворец «Реала» в Мадриде.

Неприятности начались, когда игрокам начали передавать микрофон для торжественных слов. Когда речь дошла до представителя «Барселоны» Гави, засл начал скандировать «Puta Barça» (по-английски «fuck you Barça»).

А вот когда очередь дошла до новичка «Реала» Хоселу, зрители были в полнейшем восторге, особенно их порадовали последние слова нападающего.