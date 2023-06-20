16 комментариев

«***** «Барсу» и «Вперед, Мадрид!»: так по-разному встречали игроков сборной Испании после победы в Лиге наций😱😱😱
Некоторые футболисты в шоке.
После победы в финальном матче над Хорватией сборная Испании отправилась отмечать завоевание трофея вместе со своими болельщиками в баскетбольный дворец «Реала» в Мадриде.
Неприятности начались, когда игрокам начали передавать микрофон для торжественных слов. Когда речь дошла до представителя «Барселоны» Гави, засл начал скандировать «Puta Barça» (по-английски «fuck you Barça»).
А вот когда очередь дошла до новичка «Реала» Хоселу, зрители были в полнейшем восторге, особенно их порадовали последние слова нападающего.
Достаточно вспомнить ЧЕ 2020 и что тут творилось в комментариях после не самых удачных матчей испанцев. Сливочное глорье открыто болело против сборной Испании из-за того, что Луис Энрике отцепил из состава реальских дублеров, не проходящих в основу даже своего клуба. А глобально такое происходило всегда, и Иско - лишь каноничный пример. С гути в свое время творилось один в один то же самое, когда он слинял в чемпионат Турции и его перестали вызывать в сборную.
когда то Иско был очень силен как игрок, потом им быть плавно переставал, но все еще был лучше в моментах этого переставания - 90та% игроков, которые туда зазывались.
логику прослеживаешь? в итоге когда крутым топом быть перестал то и никто уже не вспоминает. все логично