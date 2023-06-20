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«***** «Барсу» и «Вперед, Мадрид!»: так по-разному встречали игроков сборной Испании после победы в Лиге наций😱😱😱

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Некоторые футболисты в шоке.

После победы в финальном матче над Хорватией сборная Испании отправилась отмечать завоевание трофея вместе со своими болельщиками в баскетбольный дворец «Реала» в Мадриде.

Неприятности начались, когда игрокам начали передавать микрофон для торжественных слов. Когда речь дошла до представителя «Барселоны» Гави, засл начал скандировать «Puta Barça» (по-английски «fuck you Barça»).

А вот когда очередь дошла до новичка «Реала» Хоселу, зрители были в полнейшем восторге, особенно их порадовали последние слова нападающего.

16 комментариев

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deco7
Смешно то, что все главные титулы сборной принес золотой костяк Барселоны: Хави, Пике, Иньеста, Буся, Вилья и Педро
+35
-6
+29
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joyisalwaysdrunk
без игроков барсы, сборная испании – ничто
+20
-3
+17
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Галина Пивоварчик
Глорам Реала сборная Испании интересна только если в ней играют представители их команды, в этом вся их сущность. До сих пор помню их истерики и рыдания по поводу невключения в сборную Иско. Стоило ему перейти в Севилью, так вселенский вой "внезапно" прекратился и о нем как о сборнике резко перестали вспоминать.
+10
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+8
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Виктор Кашшаи
Ответ deco7
Смешно то, что все главные титулы сборной принес золотой костяк Барселоны: Хави, Пике, Иньеста, Буся, Вилья и Педро
Да вся сборная Испании держится на Барсе
+7
-2
+5
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Виктор Кашшаи
Ответ Bolvan
Я не поддерживаю болельщиков Мадрида,но эта та Великая Барселона которая выиграла Лч 2015?
Великая Барса остаётся на всю историю
+5
-3
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Виктор Кашшаи
Ответ deco7
Смешно то, что все главные титулы сборной принес золотой костяк Барселоны: Хави, Пике, Иньеста, Буся, Вилья и Педро
А из игроков МЧК только Касильяс и никто больше)
+5
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lavandos
Ответ deco7
Смешно то, что все главные титулы сборной принес золотой костяк Барселоны: Хави, Пике, Иньеста, Буся, Вилья и Педро
Ну не перегибайте) Вилья в то время был в Валенсии . А были ещё Касильяс, Рамос, Алонсо из Реала, например, с очень весомым вкладом во все победы.
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BananaMantana
Ответ joyisalwaysdrunk
без игроков барсы, сборная испании – ничто
сказал Луис Энрике не вызвав лучшего лидера Испании за все время. в следствии был выгнан из сборной
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Галина Пивоварчик
Ответ BananaMantana
галина, ты вспомнила 2015?й когда то Иско был очень силен как игрок, потом им быть плавно переставал, но все еще был лучше в моментах этого переставания - 90та% игроков, которые туда зазывались. логику прослеживаешь? в итоге когда крутым топом быть перестал то и никто уже не вспоминает. все логично
Какой 2015? Ты сначала написал откровенную чушь, потом сам же эффектно ее разгромил)

Достаточно вспомнить ЧЕ 2020 и что тут творилось в комментариях после не самых удачных матчей испанцев. Сливочное глорье открыто болело против сборной Испании из-за того, что Луис Энрике отцепил из состава реальских дублеров, не проходящих в основу даже своего клуба. А глобально такое происходило всегда, и Иско - лишь каноничный пример. С гути в свое время творилось один в один то же самое, когда он слинял в чемпионат Турции и его перестали вызывать в сборную.
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Растиньяк
Все презирают каталанский кaбинет
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RЕDNIК MUSIC
HAAALLAAA MAADRIIDD!!!
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JealousOne
Ответ Виктор Кашшаи
Какой же Мадрид жалкий), ну впрочем, ничего нового). Всю свою историю Мадрид был закомплексованный перед Великой Барсой. P.S. Если они добиваются, чтобы Гави, Фати, Альба расстроились, то хочу их огорчить, они не Свинисиус, который может только плакать и кричать о рассизме)
14 > 5. Этим все сказано
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Galaxy18
Ответ deco7
Смешно то, что все главные титулы сборной принес золотой костяк Барселоны: Хави, Пике, Иньеста, Буся, Вилья и Педро
Забыл Касильяса
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BananaMantana
Ответ Галина Пивоварчик
Глорам Реала сборная Испании интересна только если в ней играют представители их команды, в этом вся их сущность. До сих пор помню их истерики и рыдания по поводу невключения в сборную Иско. Стоило ему перейти в Севилью, так вселенский вой "внезапно" прекратился и о нем как о сборнике резко перестали вспоминать.
галина, ты вспомнила 2015?й
когда то Иско был очень силен как игрок, потом им быть плавно переставал, но все еще был лучше в моментах этого переставания - 90та% игроков, которые туда зазывались.

логику прослеживаешь? в итоге когда крутым топом быть перестал то и никто уже не вспоминает. все логично
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