Так себе встреча.

Победив сборную Хорватии в финале Лиги наций, сборная Испании завоевала первый трофей за одиннадцать лет. Естественно, команда должна была отметить такое событие с фанатами.

Место для празднования выбрали оригинальное — баскетбольный стадион «Реала» «ВиЗинк Центр».

Когда очередь выступать дошла до игрока «Барселоны» Гави, поначалу болельщики встретили его благосклонно. Стадион скандировал имя полузащитника, пока Фабиан Руис заводил зал, но вскоре радостные выкрики сменились на громогласное «Puta Barça» (с 40 секунды).

Некоторые игроки не поняли такого отношения от болельщиков: Жорди Альба начал растерянно оглядываться по сторонам, а вратарь «Брентфорда» Давид Райя начал активно перешептываться с Хесусом Навасом из «Севильи».

Вряд ли на такой прием надеялся Гави после победы в турнире.