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Гави освистали в Мадриде на праздновании победы сборной Испании в Лиге наций. Альба явно не понял такого поведения фанатов

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Так себе встреча.

Победив сборную Хорватии в финале Лиги наций, сборная Испании завоевала первый трофей за одиннадцать лет. Естественно, команда должна была отметить такое событие с фанатами.

Место для празднования выбрали оригинальное — баскетбольный стадион «Реала» «ВиЗинк Центр».

Когда очередь выступать дошла до игрока «Барселоны» Гави, поначалу болельщики встретили его благосклонно. Стадион скандировал имя полузащитника, пока Фабиан Руис заводил зал, но вскоре радостные выкрики сменились на громогласное «Puta Barça» (с 40 секунды).

Некоторые игроки не поняли такого отношения от болельщиков: Жорди Альба начал растерянно оглядываться по сторонам, а вратарь «Брентфорда» Давид Райя начал активно перешептываться с Хесусом Навасом из «Севильи».

Вряд ли на такой прием надеялся Гави после победы в турнире.

6 комментариев

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Mr. Galacticos
сам процесс морального давления не поддерживаю - кто стал от этого умнее или лучше?! только люди показали уровень своего развития...
...глоры барсы не согласятся...
+6
0
+6
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alberto-m
Ответ Mr. Galacticos
сам процесс морального давления не поддерживаю - кто стал от этого умнее или лучше?! только люди показали уровень своего развития... ...глоры барсы не согласятся...
Я болельщик Барселоны и я с тобой согласен
+4
0
+4
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Shumer
Надо было как истеричка Винисиус в ответ себя вести, гляди может и поможет.
+2
0
+2
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Алексей Дубков
Ответ Mr. Galacticos
сам процесс морального давления не поддерживаю - кто стал от этого умнее или лучше?! только люди показали уровень своего развития... ...глоры барсы не согласятся...
Почему вообще "глоры барсы" не согласятся? С чем тут можно не согласиться. Если только "глоры барсы" не мазохиты конечно, тогда все логично.
+1
0
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