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📹 Юниор «Сити» попытался получить футболку Месси. Аргентинец отреагировал довольно странно

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Поступил некрасиво.

Сборная Аргентины провела очередной товарищеский матч в Пекине. На этот раз соперниками были австралийцы, которых команда Скалони обыграла со счетом 2:0. Первый гол был на счету Лео Месси, причем он стал самым быстрым в карьере − мяч влетел в сетку спустя одну минуту и девятнадцать секунд.

Как это обычно бывает, после матча среди игроков произошла толкотня за право попросить футболку у семикратного обладателя «Золотого мяча».

20-летний игрок «Сити» Алекс Робертсон сделал все возможное, чтобы завладеть футболкой новоиспеченного игрока «Интер Майами», но тот сперва никак не реагировал, потом повернулся в его сторону, но сделал вид, что ничего не слышит. Австралиец попробовал еще раз, но снова тщетно.

Парень решил не испытывать судьбу снова и просто пошел в другую сторону. Досталась ли футболка кому-то история умалчивает, но поведение Месси вряд ли можно назвать красивым.

10 комментариев

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Vinnipukh Vinni
Ответ Юра Трутнев
У кого-нибудь еще остались сомнения в том, что Месси - чудак на букву М?
Ни у кого не осталось сомнений насчёт тебя, не волнуйся.
+11
-3
+8
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predMBAPPE
Они увели его футболку за 1000й матч, если что)
+7
-2
+5
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Дмитрий Яруллин
По-австралийски не понимает , просто )
+3
-1
+2
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Эрик Картман
Может быть, просто надо иметь чувство собственного достоинства?
+2
-2
0
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Z.Zidane1998
История высосана из пальца 😂
+4
-4
0
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Месси идёт за эльче
Он просто задумался, сможет ли он когда-нибудь вернуть эльче на камп ноу
0
0
0
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Джамал Арипов
Ответ Vinnipukh Vinni
Ни у кого не осталось сомнений насчёт тебя, не волнуйся.
Сомнений нет что Юра чудак на букву М
0
0
0
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