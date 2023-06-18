10 комментариев

Поступил некрасиво.

Сборная Аргентины провела очередной товарищеский матч в Пекине. На этот раз соперниками были австралийцы, которых команда Скалони обыграла со счетом 2:0. Первый гол был на счету Лео Месси, причем он стал самым быстрым в карьере − мяч влетел в сетку спустя одну минуту и девятнадцать секунд.

Как это обычно бывает, после матча среди игроков произошла толкотня за право попросить футболку у семикратного обладателя «Золотого мяча».

20-летний игрок «Сити» Алекс Робертсон сделал все возможное, чтобы завладеть футболкой новоиспеченного игрока «Интер Майами», но тот сперва никак не реагировал, потом повернулся в его сторону, но сделал вид, что ничего не слышит. Австралиец попробовал еще раз, но снова тщетно.

Парень решил не испытывать судьбу снова и просто пошел в другую сторону. Досталась ли футболка кому-то история умалчивает, но поведение Месси вряд ли можно назвать красивым.