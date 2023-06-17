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🧨 «Я не понимаю, почему «Барса» открыто флиртует с нашим игроком». Президент «Баварии» прервал молчание и высказался по ситуации с Киммихом

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Герберт Хайнер
Футбол Футбол

Ситуация вокруг Йозуа Киммиха накаляется.

«Я не понимаю, почему «Барса» открыто и неуважительно флиртует с нашим игроком.

Йозуа Киммих считается нашим краеугольным камнем. Он безусловно занимает твердое место в наших планах на будущее», - заявил президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер.

Любопытное заявление, особенно, вспоминая прошлогодний переход Левандовского.

Сообщается, что Хави видит Йозуа Киммиха идеальным футболистом для построения каталонцев в центральной линии. Наставник «Барсы» и Роберт Левандовски публично заявили, что хотели бы видеть немца в клубе, несмотря на сложность трансфера.

По слухам, окружение игрока само предложило его сине-гранатовым. 28-летний полузащитник недоволен решением «Баварии» уволить Нагельсманна, кроме того, он хотел бы поиграть за пределами Германии.

Полузащитник забил 7 мячей и отдал 11 голевых передач за мюнхенскую «Баварию» в прошлом сезоне.

6 комментариев

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TJ tigra
Это не Барса, это Левандовски флиртует 😏
+4
0
+4
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FrankieWild
Пыль в глаза болельщикам пускает руководство Барселоны,не более
+5
-3
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Кашшай Чакырович
Они забыли наверное ,как увели Левандовского у Боруссии !
+2
0
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Исмаилгаджи Хачалов
Надо закрыто флиртовать как это делает Бавария
+4
-2
+2
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Запасной Канал Бобра
Ответ TJ tigra
Это не Барса, это Левандовски флиртует 😏
и Чави
0
0
0
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