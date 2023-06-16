ТОП-10 самых известных футбольных друзей детства👨👦
Некоторым удалось даже вместе завоевать трофеи.
1. Криштиану Роналду и Рикарду Куарежма
2. Фелиппе Коутиньо и Неймар
3. Жерар Пике и Сеск Фабрегас
4. Лео Месси и Кун Агуэро
5. Мэйсон Маунт и Деклан Райс
6. Давид Луиз и Тиаго Силва
7. Уэстон Маккенни и Кристиан Пулишич
8. Серж Гнабри и Йозуа Киммих
9. Марио Гетце и Марко Ройс
10. Андрес Иньеста и Дани Харке. Полузащитник «Барселоны» посвятил победный гол в финале ЧМ-2010своему другу Харке - за год до этого он скончался во Флоренции от сердечного приступа.
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