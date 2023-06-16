Некоторым удалось даже вместе завоевать трофеи.

1. Криштиану Роналду и Рикарду Куарежма

2. Фелиппе Коутиньо и Неймар

3. Жерар Пике и Сеск Фабрегас

4. Лео Месси и Кун Агуэро

5. Мэйсон Маунт и Деклан Райс

6. Давид Луиз и Тиаго Силва

7. Уэстон Маккенни и Кристиан Пулишич

8. Серж Гнабри и Йозуа Киммих

9. Марио Гетце и Марко Ройс

10. Андрес Иньеста и Дани Харке. Полузащитник «Барселоны» посвятил победный гол в финале ЧМ-2010своему другу Харке - за год до этого он скончался во Флоренции от сердечного приступа.