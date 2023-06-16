Гаспачо
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ТОП-10 самых известных футбольных друзей детства👨‍👦

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Филиппе Коутиньо Филиппе Коутиньо
ПСЖ ПСЖ
Тиаго Силва Тиаго Силва
Давид Луиз Давид Луиз
Футбол Футбол

Некоторым удалось даже вместе завоевать трофеи.

1. Криштиану Роналду и Рикарду Куарежма

2. Фелиппе Коутиньо и Неймар

3. Жерар Пике и Сеск Фабрегас

4. Лео Месси и Кун Агуэро

5. Мэйсон Маунт и Деклан Райс

6. Давид Луиз и Тиаго Силва

7. Уэстон Маккенни и Кристиан Пулишич

8. Серж Гнабри и Йозуа Киммих

9. Марио Гетце и Марко Ройс

10. Андрес Иньеста и Дани Харке. Полузащитник «Барселоны» посвятил победный гол в финале ЧМ-2010своему другу Харке - за год до этого он скончался во Флоренции от сердечного приступа.

4 комментария

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The Tyler Durden
Так это не детские фотографии Луиза и Силвы. Это другие дети
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Сан Икер
Не понимаю этот гон. Изза 1 фотки сделать друзьями ? У меня со школы есть фото 1 класса, потом 9 - а потом 20 лет спустя случайно встретил на мероприятии. И что ? сразу кенты с детства. Тут то же самое - 1 академия или 1 юниорская сборная.
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Achilles 21
там фабрегас с месси вроде дружил
0
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