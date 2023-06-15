У Роналду как минимум два персональных фаната в сборной Франции - один из них вскоре может стать игроком «ПСЖ«🔥🔥🔥
Передали привет Кришу с тренировки сборной.
Маркус Тюрам со своим сыном исполнили традиционное для Роналду Siuuu прямо на тренировке сборной Франции.
Как сообщает L’Equipe, форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе убеждает нападающего гладбахской «Боруссии» присоединиться к парижанам в качестве свободного агента этим летом.
Чемпионы Франции в последние дни активизировали работу над трансфером. Луиш Кампуш, советник «ПСЖ» по спортивным вопросам, считает, что Тюрам идеально подходит команде на роль «девятки», и первые контакты с представителями игрока оцениваются положительно.
При этом Маркус не собирается спешить с принятием решения, хотя и сказал близким и друзьям, что думает о парижском клубе.
В Бундеслиге-2022/23 Тюрам забил 13 голов за 30 игр.
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