Передали привет Кришу с тренировки сборной.

Маркус Тюрам со своим сыном исполнили традиционное для Роналду Siuuu прямо на тренировке сборной Франции.

Как сообщает L’Equipe, форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе убеждает нападающего гладбахской «Боруссии» присоединиться к парижанам в качестве свободного агента этим летом.

Чемпионы Франции в последние дни активизировали работу над трансфером. Луиш Кампуш, советник «ПСЖ» по спортивным вопросам, считает, что Тюрам идеально подходит команде на роль «девятки», и первые контакты с представителями игрока оцениваются положительно.

При этом Маркус не собирается спешить с принятием решения, хотя и сказал близким и друзьям, что думает о парижском клубе.

В Бундеслиге-2022/23 Тюрам забил 13 голов за 30 игр.