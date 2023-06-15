Гаспачо
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У Роналду как минимум два персональных фаната в сборной Франции - один из них вскоре может стать игроком «ПСЖ«🔥🔥🔥

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Передали привет Кришу с тренировки сборной.

Маркус Тюрам со своим сыном исполнили традиционное для Роналду Siuuu прямо на тренировке сборной Франции.

Как сообщает L’Equipe, форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе убеждает нападающего гладбахской «Боруссии» присоединиться к парижанам в качестве свободного агента этим летом.

Чемпионы Франции в последние дни активизировали работу над трансфером. Луиш Кампуш, советник «ПСЖ» по спортивным вопросам, считает, что Тюрам идеально подходит команде на роль «девятки», и первые контакты с представителями игрока оцениваются положительно.

При этом Маркус не собирается спешить с принятием решения, хотя и сказал близким и друзьям, что думает о парижском клубе.

В Бундеслиге-2022/23 Тюрам забил 13 голов за 30 игр.

2 комментария

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Real2020
Это он промахнулся в финале с двух метров? Или Коля Муани?
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vicccp
"Килиан Мбаппе убеждает нападающего гладбахской «Боруссии» присоединиться к парижанам" - это 100% после того как сам объявил что следующий сезон последний.
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