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В футбольном мире может появиться новое агентство. Среди клиентов − Мбаппе, Шерки и Хакими

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Ашраф Хакими Ашраф Хакими
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Новый мощный игрок.

По данным французского издания Sports Zone, в ближайшие три недели на футбольной карте появится новое агентство, которое будет представлять крупных игроков.

Эта агентская фирма уже представляет Килиана Мбаппе и его брата Итана Мбаппе, а также игрока «Лиона» Райана Шерки.В ближайшее время, если не произойдет никаких серьезных изменений, к ним присоединится Ашраф Хакими.

За созданием компании стоит окружение Килиана Мбаппе. Официальное оформление последует позже. Сейчас у трех игроков, за исключением Мбаппе, по данным Transfermarkt, отсутствуют агенты.

На сегодня пятерка самых крупных агентств (по общей стоимости клиентов) выглядит следующим образом:

Самый дорогой игрок CAA Stellar − Эдуардо Камавинга (85 млн), Wasserman − Федерико Вальверде (100 млн), Gestifute Жорже Мендеша − Бернарду Силва (80 млн), CAA Base Ltd − Кингсли Коман (65 млн), а у Unique Sports Group − Рис Джеймс (70 млн).

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