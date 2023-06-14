В футбольном мире может появиться новое агентство. Среди клиентов − Мбаппе, Шерки и Хакими
Новый мощный игрок.
По данным французского издания Sports Zone, в ближайшие три недели на футбольной карте появится новое агентство, которое будет представлять крупных игроков.
Эта агентская фирма уже представляет Килиана Мбаппе и его брата Итана Мбаппе, а также игрока «Лиона» Райана Шерки.В ближайшее время, если не произойдет никаких серьезных изменений, к ним присоединится Ашраф Хакими.
За созданием компании стоит окружение Килиана Мбаппе. Официальное оформление последует позже. Сейчас у трех игроков, за исключением Мбаппе, по данным Transfermarkt, отсутствуют агенты.
На сегодня пятерка самых крупных агентств (по общей стоимости клиентов) выглядит следующим образом:
Самый дорогой игрок CAA Stellar − Эдуардо Камавинга (85 млн), Wasserman − Федерико Вальверде (100 млн), Gestifute Жорже Мендеша − Бернарду Силва (80 млн), CAA Base Ltd − Кингсли Коман (65 млн), а у Unique Sports Group − Рис Джеймс (70 млн).
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