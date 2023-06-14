Специализированный портал Transfermarkt представил символическую сборную самых дорогостоящих игроков Ла Лиги.

Ожидаемо, доминируют «Реал Мадрид» и «Барселона».

Королевский клуб представляют шестеро футболистов: Винисиус (150 млн евро), Родриго (100 млн евро), Феде Вальверде (100 млн евро), Орельен Тчуамени (85 млн евро), Эдер Милитао (70 млн евро) и Тибо Куртуа (45 млн евро). Вини – самый дорогостоящий игрок чемпионата Испании.

Из «Барселоны» присутствуют: Педри (100 млн евро), Рональд Араухо (70 млн евро), Алехандро Бальде (50 млн евро).

Состав замыкают Науэль Молина из «Атлетико» (35 млн евро) и Николас Джексон из «Вильярреала» (30 млн евро).