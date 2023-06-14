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Символическая команда Ла Лиги из самых дорогих игроков: доминирование «Реала» и трое представителей «Барсы»

Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
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Специализированный портал Transfermarkt представил символическую сборную самых дорогостоящих игроков Ла Лиги.

Ожидаемо, доминируют «Реал Мадрид» и «Барселона».

Королевский клуб представляют шестеро футболистов: Винисиус (150 млн евро), Родриго (100 млн евро), Феде Вальверде (100 млн евро), Орельен Тчуамени (85 млн евро), Эдер Милитао (70 млн евро) и Тибо Куртуа (45 млн евро). Вини – самый дорогостоящий игрок чемпионата Испании.

Из «Барселоны» присутствуют: Педри (100 млн евро), Рональд Араухо (70 млн евро), Алехандро Бальде (50 млн евро).

Состав замыкают Науэль Молина из «Атлетико» (35 млн евро) и Николас Джексон из «Вильярреала» (30 млн евро).

6 комментариев

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Reggie Kray
Тчуамени?
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Геворг Григорян
Где Тер Штеген
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Ismail Seraliew
Ответ Reggie Kray
Тчуамени?
Да почему тчуамени
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