Лучший бомбардир, лучший ассистент, лучший вратарь и самая забивная команда.

В первой номинации Эрлинг вне конкуренции. Бывший «железнодорожник» Мариу - в списке лучших.

КДБ по сути пропустил финал, но остался лучшим ассистентом турнира. Обратите внимание, насколько эффективен защитник Канселу.

Оказывается в финале «Сити» противостоял лучший врарарь евросезона. Удивительным образом в компанию лучших попал Миньоле из «Брюгге».

И снова «Сити» лучшие - причем, с хорошим таким запасом. Обращает на себя внимание забивная «Бенфика».