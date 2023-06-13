Лучшие из лучших: подводим статистические итоги Лиги чемпионов 2022/23🔥🔥🔥
Лучший бомбардир, лучший ассистент, лучший вратарь и самая забивная команда.
В первой номинации Эрлинг вне конкуренции. Бывший «железнодорожник» Мариу - в списке лучших.
КДБ по сути пропустил финал, но остался лучшим ассистентом турнира. Обратите внимание, насколько эффективен защитник Канселу.
Оказывается в финале «Сити» противостоял лучший врарарь евросезона. Удивительным образом в компанию лучших попал Миньоле из «Брюгге».
И снова «Сити» лучшие - причем, с хорошим таким запасом. Обращает на себя внимание забивная «Бенфика».
КДБ по мимо ассистов,игрой управляет как PS5
Онану в тяжелые времена вместо опорниkа можно использовать