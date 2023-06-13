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Как МЛС пришла к Месси? ТОП-10 европейских звезд, отправившихся покорять Северную Америку до Лео🔥🔥🔥

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Почти все ехали завершать карьеру.

Все думали, что Ибрагимович едет в США вешать бутсы на гвоздь, а он порвал лигу (52 гола в 56 матчах), а затем вернулся еще на 3 сезона в «Милан».

Кака уехал в МЛС из «Милана» и неплохо провел 3 сезона в «Орландо» - 24 гола в 75 матчах

У Анри в Нью-Йорке все сложилось неплохо - 4 сезона с командировкой в «Арсенал» и 52 гола в 135 матчах.

Бекхэм стал одной из первых реально суперзвезд, решившихся уехать в МЛС - англичанин провел в СШа аж 5 сезонов, а после «Гэлакси» вернулся в Европы и «попылил» за «Милан» и «ПСЖ».

Давид Вилья за 4 сезона в Нью-Йорке наколотил 80 мячей в 124 матчах.

Именно от Игуаина седьмой номер «Интер Майами» перейдет к Месси - аргентинец играл там с 2020 по 2022 год, после чего завершил карьеру.

Легенда «Челси» оказался в «Нью-Йорк Сити» транзитом через других «горожан» из «Манчестера». В США у Фрэнки получилось получше, чем на «Этихаде» - 15 голов в 29 матчах.

А вот у Пирло, игравшего рядом с Фрэнком в полузащите «Нью-Йорка», получились не самые результативные 2 сезона - 1 гол в 60 матчах.

Не получив от «Ливерпуля» предложения о продлении контракта, Стив отправился на сезон в «Лос-Анджелес Гэлакси» и завершил карьеру.

Гарет Бэйл поехал в МЛС всего на полгода, чтобы набрать форму к ЧМ и сразу завершить карьеру - за это время умудрился взять с «ЛА» чемпионский титул.

4 комментария

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Олег Раздорожный
К нам никто подобный не поехал бы и раньше, не то что сейчас.
Наверное дело тут не только в климате.
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Hella black
Сплошь легенды 🔥😱
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Перстень Мозгова
Начинаешь писать о статистике игроков, так, будь добр, пиши про всех игроков!
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Нурбол Жумаскалиев
Ответ Олег Раздорожный
К нам никто подобный не поехал бы и раньше, не то что сейчас. Наверное дело тут не только в климате.
а мы и не заинтересованы содержать на пенсии завершающих карьеру звезд. как показала практика, никого кроме этих звезд люди из МЛС не знают. про ЛА гэлэкси и сказать то нечего, кроме того что там играли бэкхэм, ибра и джеррард. так что и медийка то даже не подскочила.
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