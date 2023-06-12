Эрлинг Холанд обошел Роберта Левандовского за статус самого результативного нападающего в Европе. Норвежец наколотил 36 голов в Премьер-лиге, свергнув Роберта и выиграв свою первую в истории европейскую «Золотую бутсу».

Левандовски получил «Пичичи» как лучший бомбардир в Испании, но его 23 голов хватило только для того, чтобы занять седьмое место в десятке лучших бомбардиров Европы в этом сезоне.

Вот как выглядит топ-10 лучших снайперов прошедшего сезона:

1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 36 голов (победитель)

2. Харри Кейн («Тоттенхэм») – 30 голов

3. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 29 голов

4. Александр Лаказетт («Лион») – 27 голов

5. Виктор Осимхен («Наполи») – 26 голов

6. Джонатан Дэвид («Лилль») – 24 гола

7. Роберт Левандовски («Барселона») – 23 гола

8. Эннер Валенсия («Фенербахче») – 29 голов

9. Фоларин Балогун («Стад де Реймс») – 21 гол

10. Лаутаро Мартинес («Интер Милан») – 21 гол