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Финальный рейтинг «Золотой бутсы»: Левандовски только на седьмом, в топ-10 – 4 игрока из Лиги 1

Клубы Клубы
ПСЖ ПСЖ
Барселона Барселона
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Манчестер Сити Манчестер Сити
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Наполи Наполи
Виктор Осимхен Виктор Осимхен
Лаутаро Мартинес Лаутаро Мартинес
Интер Интер
Футбол Футбол

Эрлинг Холанд обошел Роберта Левандовского за статус самого результативного нападающего в Европе. Норвежец наколотил 36 голов в Премьер-лиге, свергнув Роберта и выиграв свою первую в истории европейскую «Золотую бутсу».

Левандовски получил «Пичичи» как лучший бомбардир в Испании, но его 23 голов хватило только для того, чтобы занять седьмое место в десятке лучших бомбардиров Европы в этом сезоне.

Вот как выглядит топ-10 лучших снайперов прошедшего сезона:

1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 36 голов (победитель)

2. Харри Кейн («Тоттенхэм») – 30 голов

3. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 29 голов

4. Александр Лаказетт («Лион») – 27 голов

5. Виктор Осимхен («Наполи») – 26 голов

6. Джонатан Дэвид («Лилль») – 24 гола

7. Роберт Левандовски («Барселона») – 23 гола

8. Эннер Валенсия («Фенербахче») – 29 голов

9. Фоларин Балогун («Стад де Реймс») – 21 гол

10. Лаутаро Мартинес («Интер Милан») – 21 гол

2023 Ballon d'Or: Haaland in prime position to win after Man City's Treble - Daily Post Nigeria

3 комментария

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Platon Bukanov
Ответ Hella black
Золотую Бутсу,вообще без каких либо проблем отдайте Эрлингу. Человек по праву выиграл и заслужил !
За неё не голосуют
+2
0
+2
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Hella black
Золотую Бутсу,вообще без каких либо проблем отдайте Эрлингу. Человек по праву выиграл и заслужил !
+1
-1
0
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Platon Bukanov
Вот меня на самом деле удивил Валенсия если бы не чемпионат был бы в ровен с мбаппе
0
0
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