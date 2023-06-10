7 комментариев

Любопытный ответ.

В преддверии финального матча главного европейского турнира Гарет Бэйл, завершивший свою карьеру в этом сезоне, поучаствовал в интервью для рекламной кампании Playstation.

Экс-нападающего «Реала» спросили, кого он считает лучшим игроком среди тех, кому когда-либо удавалось выиграть Лигу чемпионов. Ответ валлийца, должно быть, удивил многих фанатов мадридского клуба:

Действительно удивительный выбор от футболиста, который пять раз поднимал кубок европейских чемпионов в составе «Лос Бланкос».

Это не первый раз, когда бывшие игроки «Мадрида» называют Лионеля лучшим футболистом. В феврале этого года Серхио Рамос сказал:

«Несколько лет я страдал, играя против Месси. Теперь я наслаждаюсь им. Это лучший игрок, когда-либо появлявшийся в футболе

А кого бы назвали вы?