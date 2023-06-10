Гаспачо
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Гарет Бэйл выбрал лучшего футболиста, выигрывавшего Лигу чемпионов, — он даже никогда не выступал за «Реал»

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Любопытный ответ.

В преддверии финального матча главного европейского турнира Гарет Бэйл, завершивший свою карьеру в этом сезоне, поучаствовал в интервью для рекламной кампании Playstation.

Экс-нападающего «Реала» спросили, кого он считает лучшим игроком среди тех, кому когда-либо удавалось выиграть Лигу чемпионов. Ответ валлийца, должно быть, удивил многих фанатов мадридского клуба:

Действительно удивительный выбор от футболиста, который пять раз поднимал кубок европейских чемпионов в составе «Лос Бланкос».

Это не первый раз, когда бывшие игроки «Мадрида» называют Лионеля лучшим футболистом. В феврале этого года Серхио Рамос сказал:

«Несколько лет я страдал, играя против Месси. Теперь я наслаждаюсь им. Это лучший игрок, когда-либо появлявшийся в футболе

А кого бы назвали вы?

7 комментариев

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Рыжий Бизон
ну всё, теперь ты официально бездарь по мнению фанатов Роналду
+11
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Игорь Климов
Справедливое признание!
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Пирс Морган
Ну все Бэйл, открытку точно не получишь
+4
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Greatest Of All Time
Озил, Рамос, Бэйл, Кросс следующий кто???
+1
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EL BICHO
Продублирую: Бэйлу в начале ролика поставили условие не упомянать бывших партнёров
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DHARMA Initiative
Ответ Greatest Of All Time
Озил, Рамос, Бэйл, Кросс следующий кто???
Зидану осталось
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EL BICHO
Ответ DHARMA Initiative
Зидану осталось
Да этот чудик придумывает, как обычно, ибо и Озил, и Кроос относительно недавно назвали Роналду гоатом, а Зидан это сделал ещё 5 лет назад)
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