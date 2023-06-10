7 комментариев

Гарет Бэйл выбрал лучшего футболиста, выигрывавшего Лигу чемпионов, — он даже никогда не выступал за «Реал»
Любопытный ответ.
В преддверии финального матча главного европейского турнира Гарет Бэйл, завершивший свою карьеру в этом сезоне, поучаствовал в интервью для рекламной кампании Playstation.
Экс-нападающего «Реала» спросили, кого он считает лучшим игроком среди тех, кому когда-либо удавалось выиграть Лигу чемпионов. Ответ валлийца, должно быть, удивил многих фанатов мадридского клуба:
Действительно удивительный выбор от футболиста, который пять раз поднимал кубок европейских чемпионов в составе «Лос Бланкос».
Это не первый раз, когда бывшие игроки «Мадрида» называют Лионеля лучшим футболистом. В феврале этого года Серхио Рамос сказал:
«Несколько лет я страдал, играя против Месси. Теперь я наслаждаюсь им. Это лучший игрок, когда-либо появлявшийся в футболе
А кого бы назвали вы?
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