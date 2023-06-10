Футбольная обсерватория CIES опубликовала обновленный список самых дорогих футболистов в мире.

В первой десятке четыре игрока из Ла Лиги, три из АПЛ, два из Бундеслиги и один из Лиги 1. Из топ-чемпионатов нет только Серии А, но еще удивительнее, что Килиан Мбаппе всего лишь 10-й.

CIES утверждает, что оценка производится на основе таланта, оставшихся лет по контракту игрока и возраста.

10 самых дорогих игроков в мире:

1. Холанд - €245 млн евро;

2. Винисиус - 196 млн;

3. Сака - €195 млн;

4. Беллингем - €190 млн;

5. Родриго - €185 млн;

6. Педри - €178 млн;

7. Гави - €174 млн;

8. Мусиала - €170 млн;

9. Фоден - €167 млн;

10. Мбаппе - €163 млн.