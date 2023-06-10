В списке 10 самых дорогих игроков мира Мбаппе на последней строчке! А кто первый? Нет, не Винисиус 🥶🥶🥶
Футбольная обсерватория CIES опубликовала обновленный список самых дорогих футболистов в мире.
В первой десятке четыре игрока из Ла Лиги, три из АПЛ, два из Бундеслиги и один из Лиги 1. Из топ-чемпионатов нет только Серии А, но еще удивительнее, что Килиан Мбаппе всего лишь 10-й.
CIES утверждает, что оценка производится на основе таланта, оставшихся лет по контракту игрока и возраста.
10 самых дорогих игроков в мире:
1. Холанд - €245 млн евро;
2. Винисиус - 196 млн;
3. Сака - €195 млн;
4. Беллингем - €190 млн;
5. Родриго - €185 млн;
6. Педри - €178 млн;
7. Гави - €174 млн;
8. Мусиала - €170 млн;
9. Фоден - €167 млн;
10. Мбаппе - €163 млн.
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