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В списке 10 самых дорогих игроков мира Мбаппе на последней строчке! А кто первый? Нет, не Винисиус 🥶🥶🥶

Манчестер Сити Манчестер Сити
Клубы Клубы
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Барселона Барселона
Реал Мадрид Реал Мадрид
ПСЖ ПСЖ
Букайо Сака Букайо Сака
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Бавария Бавария
Родриго Гоэс Родриго Гоэс
Педри Педри
Джамал Мусиала Джамал Мусиала
Гави Гави
Футбол Футбол

Футбольная обсерватория CIES опубликовала обновленный список самых дорогих футболистов в мире.

В первой десятке четыре игрока из Ла Лиги, три из АПЛ, два из Бундеслиги и один из Лиги 1. Из топ-чемпионатов нет только Серии А, но еще удивительнее, что Килиан Мбаппе всего лишь 10-й.

CIES утверждает, что оценка производится на основе таланта, оставшихся лет по контракту игрока и возраста.

10 самых дорогих игроков в мире:

1. Холанд - €245 млн евро;

2. Винисиус - 196 млн;

3. Сака - €195 млн;

4. Беллингем - €190 млн;

5. Родриго - €185 млн;

6. Педри - €178 млн;

7. Гави - €174 млн;

8. Мусиала - €170 млн;

9. Фоден - €167 млн;

10. Мбаппе - €163 млн.

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3 комментария

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Shahruh Kasimov
Абсурд! По влиянию на игру Мбаппе тут без вопросов
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8arcelona
После нового контракта Мбаппе скоре всего будет самым дорогим игроком.
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