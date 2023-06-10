Но очень преувеличивают.

Звезды «Майами Хит» Кайл Лаури и Джимми Батлер отреагировали на громкий переход Лионеля Месси в «Интер Майами».

«Чуваки, он получит много денег. Это будет потрясающе... Я фанат Месси. MLS - отличная лига. Я думаю, они понимают, как использовать этот продукт.

Привести сюда одного из величайших футболистов мира... это будет потрясающе. За ним придет новая фанатская база. Он получит еще больше денег. Это все впереди. Нас ждет потрясающая атмосфера, когда они достроят новый стадион. Фанатам понравится. Я думаю, что это отличное событие для американского футбола», - заявил Лаури.

«Он один из величайших игроков, игравших в эту красивую игру. Я очень рад, что в Майами будет игрок такого калибра. Теперь, когда он здесь, я думаю, что все футбольные болельщики со всего мира приедут к нам, чтобы получить возможность посмотреть на него», - добавил Батлер.