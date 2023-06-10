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😨 Киммих поставил ультиматум «Баварии». Йозуа хочет покинуть клуб летом, поскольку недоволен политикой клуба

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Ждут в «Барселоне».

По информации Mundo Deportivo, Йозуа Киммих готов поставить ультиматум мюнхенской «Баварии», чтобы заставить клуб отпустить его в «Барселону» этим летом.

Немец планирует использовать «формулу Левандовского», чтобы помочь состояться трансферу в столицу Каталонии. Поляк делал все возможное, настаивая на переезде в Испанию. Переговоры клубов зашли в тупик, но давление Роберта и Хави помогло переходу случиться.

Ранее сообщалось, что окружение Киммиха само предложило игрока «Барселоне», поскольку известно, что Хави является большим поклонником 28-летнего опорного полузащитника.

По слухам, Киммих недоволен политикой «Баварии» из-за увольнения Юлиана Нагельсманна. Он раздумывает над тем, чтобы играть за пределами Германии на заключительных этапах своей карьеры.

Полузащитник забил 7 мячей и отдал 11 голевых передач за мюнхенскую «Баварию» в этом сезоне.

1 комментарий

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PREDATOR3000
Такой игрок пригодится.Правда где деньги взять.
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