38 комментариев

«В свои 35 Месси едет доигрывать 54-ю лигу мира, а Роналду в этом возрасте был лучшим игроком планеты!» Это действительно так?🤯
Разбираемся.
К этому заголовку (в разных интерпретациях) в последние сутки обычно прикладывают вот такой коллаж.
Здесь спорить сложно - в свои 35 Криштиану еще отжигал в Лиге чемпионов, да и результаты того сезона впечатляют.
А на поле Роналду показывал вот такой футбол.
Месси же в этом возрасте выиграл чемпионат мира и уезжает в МЛС. Мог ли бы сейчас Лео разрывать ЛЧ узнать не получится - Месси не хотел играть в Европе нигде, кроме «Барселоны». Впрочем, в следующем сезоне аргентинец будет играть в лиге посильнее, чем та, где выступает Роналду.
Вопрос к вам - Роналду в свои 35 был сильнее нынешнего Месси? Ответы - в комментарии.
Нет смысла кому-то,что-то доказывать. Всё что сейчас происходит в СМИ,это очередная попытка навязать мнимое и не существующее противостояние. На волне хайпа так сказать.
- Месси в свои 36 лет 65 баллов по системе гол пас в 51 матче за 2022
- Праймовый Роналду в 2017 году 65 баллов по системе гол пас в 60 матчах
Всё что нужно знать о СМИ,накрутке и навязке !
18 декабря 2022 года,Национальный стадион Лусаил
А еще он впечатляюще слил Скудетто впервые за 9 лет для Ювентуса.
Это же саморазрушение ибо ты ничего поменять не в силах)))
Чувак, он в истории на самой вершине, это уже состоявшийся факт.
Рядом с ним по статусу только Пеле и Диего.
Поэтому я искренне не понимают зачем так ненавидеть, ведь кроме вреда для тебя же, это ничего не даст)
У Баварии там прям дичайшая конкуренция)
Как у Пепа в АПЛ😂
Какой трофей есть у роналду в 35, что бы можно было козырнуть и оправдать его мусорные голы без импакта доя команды?
Это вопос одному чудику, а то он в чс спрятался.
Голы должны приносить пользу.
А так получается у роналду 120 голов за сборную, только вот на главном турнире лютый позор:
0 медалей
0 наград
0 мвп
0+0 в плей офф за пять попыток.