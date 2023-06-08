38 комментариев

Разбираемся.

К этому заголовку (в разных интерпретациях) в последние сутки обычно прикладывают вот такой коллаж.

Здесь спорить сложно - в свои 35 Криштиану еще отжигал в Лиге чемпионов, да и результаты того сезона впечатляют.

А на поле Роналду показывал вот такой футбол.

Месси же в этом возрасте выиграл чемпионат мира и уезжает в МЛС. Мог ли бы сейчас Лео разрывать ЛЧ узнать не получится - Месси не хотел играть в Европе нигде, кроме «Барселоны». Впрочем, в следующем сезоне аргентинец будет играть в лиге посильнее, чем та, где выступает Роналду.

Вопрос к вам - Роналду в свои 35 был сильнее нынешнего Месси? Ответы - в комментарии.