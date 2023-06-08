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«В свои 35 Месси едет доигрывать 54-ю лигу мира, а Роналду в этом возрасте был лучшим игроком планеты!» Это действительно так?🤯

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Разбираемся.

К этому заголовку (в разных интерпретациях) в последние сутки обычно прикладывают вот такой коллаж.

Здесь спорить сложно - в свои 35 Криштиану еще отжигал в Лиге чемпионов, да и результаты того сезона впечатляют.

А на поле Роналду показывал вот такой футбол.

Месси же в этом возрасте выиграл чемпионат мира и уезжает в МЛС. Мог ли бы сейчас Лео разрывать ЛЧ узнать не получится - Месси не хотел играть в Европе нигде, кроме «Барселоны». Впрочем, в следующем сезоне аргентинец будет играть в лиге посильнее, чем та, где выступает Роналду.

Вопрос к вам - Роналду в свои 35 был сильнее нынешнего Месси? Ответы - в комментарии.

38 комментариев

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Hella black
Месси прошёл футбол ! Он выиграл всё что можно было,абсолютно всё.
Нет смысла кому-то,что-то доказывать. Всё что сейчас происходит в СМИ,это очередная попытка навязать мнимое и не существующее противостояние. На волне хайпа так сказать.
+29
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Hella black
Ах да,вот ещё какая интересна штука -

- Месси в свои 36 лет 65 баллов по системе гол пас в 51 матче за 2022

- Праймовый Роналду в 2017 году 65 баллов по системе гол пас в 60 матчах

Всё что нужно знать о СМИ,накрутке и навязке !
+21
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atomio
"В свои 35 Месси едет доигрывать" (с) вот же хайпожорный заголовок. только Месси едет туда в 36 лет на самом деле. и стата за сезон за клуб у него 21+20 в 41 игре.
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Hella black
Ответ Real_v_dushe
В овнолиге без нормальной конкуренции, при этом алчный арг стал абсолютно худшим игроком ПСЖ в плей-офф ЛЧ за всю историю этого клуба.
Попутно поимев твоего героя в Катаре.
18 декабря 2022 года,Национальный стадион Лусаил
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Oleg
Результаты роналду в 35 впечатляют - вылететь от детей из Аякса , от скромного Лиона и прости хоспади Порту мог только он)
А еще он впечатляюще слил Скудетто впервые за 9 лет для Ювентуса.
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pjrpgx9bv6
Вопрос к вам — Роналду в свои 38 лет выиграл ЧМ или 7 ЗМ?
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RikkiQuaresma
А я хорошо помню, сколько было длинных комментариев на спортсе было написано, когда роналду уехал в аравию в 37. «Сдулся», «едет играть на своем уровне», «испугался конкуренции» и т.д. Сейчас те же самые люди пишут, что Лео имеет право доигрывать в чемпионате низкого уровня в 35 лет, на 2 года раньше Роналду, который в 35 был в абсолютном порядке.
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Алексей Дольский
Ответ atomio
"В свои 35 Месси едет доигрывать" (с) вот же хайпожорный заголовок. только Месси едет туда в 36 лет на самом деле. и стата за сезон за клуб у него 21+20 в 41 игре.
Ага) И в ЛЧ Месси тоже в свои 35 играл неплохо) А то, что ПСЖ не может выиграть ЛЧ, так и Роналду не выигрывал его в 36) Просто хотят придумать причину для срача.
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Илья Мурашов
Месси исполнится 36 лет 24 июня, а в Интер перейдет 1 июля. И причем тут возраст? Месси не обязан поступать, как Роналду. Если уж сравнивать, в 36 лет Роналду закончил с футболом. Тогда он выиграл последний трофей (Кубок Италии), занял 4-е место в Серии А и вылетел в 1/8 ЛЧ (в плей-офф не забил). Дальше было неудачи с МЮ и переход в СА. А Месси уходит чемпионом мира, победителем Лиги 1 и Суперкубка Франции.
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Jack Slater
В свои 35 лет Месси выиграл ЧМ и этим все сказано.
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Вячеслав Новиков
Ответ Real_v_dushe
В овнолиге без нормальной конкуренции, при этом алчный арг стал абсолютно худшим игроком ПСЖ в плей-офф ЛЧ за всю историю этого клуба.
А Роналду прямо играл в слабых командах? Топовый МЮ, Реал, Юве на тот момент бессменный чемпион Италии, прямо середняки
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makar_pistolet
Ответ pjrpgx9bv6
Вопрос к вам — Роналду в свои 38 лет выиграл ЧМ или 7 ЗМ?
и в 25 не выиграл😂 но это не отменяет того, что это уникальный футболист)
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Oleg
Ответ Real_v_dushe
Алчный арговский продукт пиара перешёл в европейский, африканский чемпионат с низким уровнем конкуренции, чемпионат, клубы из которого не могут выиграть еврокубок уже более 30 лет, и даже там он обгадился - это абсолютный факт.
А что тебе дает такая ненависть к Лео?)
Это же саморазрушение ибо ты ничего поменять не в силах)))
Чувак, он в истории на самой вершине, это уже состоявшийся факт.
Рядом с ним по статусу только Пеле и Диего.
Поэтому я искренне не понимают зачем так ненавидеть, ведь кроме вреда для тебя же, это ничего не даст)
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1ultima1
Ответ Nike of FW
ахахах , показательное горение, в том то и дело Месси уже не зачем уже соревноваться с Кришем история всех расставила по местам
Одноклеточный комментарий существа, считающего, что разбирается в чем-то, кроме сортов своего говна...
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Nike of FW
Ответ 1ultima1
Что значит Месси прошел футбол? Спортивная мотивация так не работает. Теоретически можно выиграть все трофеи в течение 4-х лет, и что? Завязывать с футболом после этого, потому что ты "прошел футбол"? После победы сборной Аргентины на ЧМ появилось много высказываний, что, дескать, теперь Месси точно лучший (лучше чем Роналдо). Но как и многие другие аргументы, приводимые фанатами Лео, этот далек от объективности. Да, Лео великий игрок, возможно, лучший в мире, возможно даже за все время существования футбола. Его игра - это волшебство. Но в противостоянии с Роналду за звание лучшего футболиста планеты, которое по вашему мнению является несуществующим, есть много аргументов и в пользу португальца. И упоминаемое в данном материале футбольное долголетие - один из них, и с ним трудно спорить. Продолжая тему долголетия, не будем забывать, что Роналду и в свои 37 лет забил за МЮ 24 гола, из которых 18 - в Премьер-лиге. Вспомните, сколько забил Месси за ПСЖ при абсолютно доминирующей роли этой команды в чемпионате Франции? Говоря про аргументы в пользу Роналду, не стоит забывать и про его бомбардирский счет в Лиге чемпионов, сильнейшем клубном футбольном турнире - 140 голов и звание лучшего бомбардира в истории турнира. Кстати, он еще и лучший ассистент в истории этого турнира. Роналду становился чемпионом в трех сильнейших Европейских первенствах. Сборная Португалии выигрывала ЧЕ, который, на мой взгляд, сильнее по уровню участвующих команд, чем ЧМ. Этот тезис - тема для отдельного обсуждения, но попробуйте с этим поспорить. Да, на ЧЕ нет Бразилии и Аргентины, но средний уровень сборных (если отталкиваться от их рейтинга) на ЧЕ выше. И хотя, безусловно, звание ЧМ - это более жаленный трофей, не стоит забывать и о технической стороне дела. Еще один аргумент, который часто используют фанаты Лео, заключается в том, что Лео - хороший, а Роналду - плохой. Это просто детский сад. Во-первых, нам ничего не известно о них, как о людях. Какие у них жизненные ценности, на что они готовы пойти, искренне отстаивая свою точку зрения, сколько денег они тратят на благотворительность, как ведут себя на людях и с близкими им людьми, и по каким причинам, а главное - какое наше собачье дело? Подводя черту под накипевшим, скажу, что я уважаю обоих этих игроков, уважаю их преданность делу и профессионализм, и уверен, что никто из них никогда не руководствовался принципом "я прошел футбол"...
ахахах , показательное горение, в том то и дело Месси уже не зачем уже соревноваться с Кришем история всех расставила по местам
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Arman Aleksanyan
Ответ HI MARS
Король футбола🇵🇹Роналду ещё через год вернется в Европу и продолжит бить рекорды в ЛЧ.В составе условного Спортинга или Лиона)
Он им не нужен. Это уже было ясно. Лион в лч не играет а спортинг в этом сезоне уже 2 отказался от подписания Роналду и их тренер сказал что если Роналду придёт он уйдёт и клуб выбрал сторону тренера а не Роналду. Так что Роналду в Европу больше не вернётся
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1ultima1
Ответ Hella black
Месси прошёл футбол ! Он выиграл всё что можно было,абсолютно всё. Нет смысла кому-то,что-то доказывать. Всё что сейчас происходит в СМИ,это очередная попытка навязать мнимое и не существующее противостояние. На волне хайпа так сказать.
Что значит Месси прошел футбол? Спортивная мотивация так не работает. Теоретически можно выиграть все трофеи в течение 4-х лет, и что? Завязывать с футболом после этого, потому что ты "прошел футбол"? После победы сборной Аргентины на ЧМ появилось много высказываний, что, дескать, теперь Месси точно лучший (лучше чем Роналдо). Но как и многие другие аргументы, приводимые фанатами Лео, этот далек от объективности. Да, Лео великий игрок, возможно, лучший в мире, возможно даже за все время существования футбола. Его игра - это волшебство. Но в противостоянии с Роналду за звание лучшего футболиста планеты, которое по вашему мнению является несуществующим, есть много аргументов и в пользу португальца. И упоминаемое в данном материале футбольное долголетие - один из них, и с ним трудно спорить. Продолжая тему долголетия, не будем забывать, что Роналду и в свои 37 лет забил за МЮ 24 гола, из которых 18 - в Премьер-лиге. Вспомните, сколько забил Месси за ПСЖ при абсолютно доминирующей роли этой команды в чемпионате Франции? Говоря про аргументы в пользу Роналду, не стоит забывать и про его бомбардирский счет в Лиге чемпионов, сильнейшем клубном футбольном турнире - 140 голов и звание лучшего бомбардира в истории турнира. Кстати, он еще и лучший ассистент в истории этого турнира. Роналду становился чемпионом в трех сильнейших Европейских первенствах. Сборная Португалии выигрывала ЧЕ, который, на мой взгляд, сильнее по уровню участвующих команд, чем ЧМ. Этот тезис - тема для отдельного обсуждения, но попробуйте с этим поспорить. Да, на ЧЕ нет Бразилии и Аргентины, но средний уровень сборных (если отталкиваться от их рейтинга) на ЧЕ выше. И хотя, безусловно, звание ЧМ - это более жаленный трофей, не стоит забывать и о технической стороне дела. Еще один аргумент, который часто используют фанаты Лео, заключается в том, что Лео - хороший, а Роналду - плохой. Это просто детский сад. Во-первых, нам ничего не известно о них, как о людях. Какие у них жизненные ценности, на что они готовы пойти, искренне отстаивая свою точку зрения, сколько денег они тратят на благотворительность, как ведут себя на людях и с близкими им людьми, и по каким причинам, а главное - какое наше собачье дело? Подводя черту под накипевшим, скажу, что я уважаю обоих этих игроков, уважаю их преданность делу и профессионализм, и уверен, что никто из них никогда не руководствовался принципом "я прошел футбол"...
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С дивана виднее
Касаемо Роналду - это про тот сезон, где он только в чемпионате пробил 15 пенальти? Ладно, это к слову. Во-первых, сравнивать их в 35 не так-то просто, т.к. Роналду всё больше становился игроком штрафной, а Месси постепенно отодвигается к центру поля, т.е. они используют совсем разные свои качества, имеют разный стиль игры. Становятся более узкопрофильными, если можно так выразиться. Второе - у каждого игрока свой организм, один заканчивает в 30, другой в 40, и это естественная ситуация. Если один играет дольше другого, то само по себе это не означает, что первый лучше. Это вопрос лишь спортивного долголетия. В-третьих, Роналду перестал показывать топ-уровень в 37 лет, когда перестанет показывать его Месси, неизвестно. (Чёртов хускоред опять рисует его лучшим игроком Европы.) И это именно он в 36 лет рискует получить ЗМ, а не португалец. И наконец: может, лучше уйти из топ футбола в качестве абсолютного победителя, чем задержаться на год-другой и покидать Европу в качестве лавочника с условной статой 4+5 за сезон? Никого из футболистов не осуждаю, но выводы по Месси у многих какие-то поверхностные.
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Oleg
Ответ Real_v_dushe
В овнолиге без нормальной конкуренции, при этом алчный арг стал абсолютно худшим игроком ПСЖ в плей-офф ЛЧ за всю историю этого клуба.
Что то я не помню что бы фанаты бездаря роналду, требуя для левандовски зм в 2021, кричали что то про лигу)
У Баварии там прям дичайшая конкуренция)
Как у Пепа в АПЛ😂
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Oleg
Ответ Вячеслав Новиков
А Роналду прямо играл в слабых командах? Топовый МЮ, Реал, Юве на тот момент бессменный чемпион Италии, прямо середняки
У Месси в 35 самый большой трофей в истории спорта.
Какой трофей есть у роналду в 35, что бы можно было козырнуть и оправдать его мусорные голы без импакта доя команды?
Это вопос одному чудику, а то он в чс спрятался.
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Игорь Климов
Ну, скажем, что по факту Лео Месси позднее закончил выступать в топ-5 Европы, и поехал доигрывать в MLS, чем этот Кринж7 отправился в СА.
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Nikro9
Ответ Hella black
Ах да,вот ещё какая интересна штука - - Месси в свои 36 лет 65 баллов по системе гол пас в 51 матче за 2022 - Праймовый Роналду в 2017 году 65 баллов по системе гол пас в 60 матчах Всё что нужно знать о СМИ,накрутке и навязке !
Лиги разные. Нет смысла сравнивать. Франция не в топе ни сейчас, ни в 2017
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Nike of FW
Ответ Real_v_dushe
В овнолиге без нормальной конкуренции, при этом алчный арг стал абсолютно худшим игроком ПСЖ в плей-офф ЛЧ за всю историю этого клуба.
ты свои влажные фантазии за факты не выдавай.
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persx
Ответ RikkiQuaresma
А я хорошо помню, сколько было длинных комментариев на спортсе было написано, когда роналду уехал в аравию в 37. «Сдулся», «едет играть на своем уровне», «испугался конкуренции» и т.д. Сейчас те же самые люди пишут, что Лео имеет право доигрывать в чемпионате низкого уровня в 35 лет, на 2 года раньше Роналду, который в 35 был в абсолютном порядке.
Ну как бы дело, наверное, не в самом факте того, что Лео или Криш сдулись, что в обоих случаях уже всем очевидно должно быть, а в обстоятельствах отъезда. Один истерики полгода устраивал, отказывался принимать, что уже тупо не тянет и конфликтовал со всеми подряд, второй после победы в главном турнире жизни и исчерпания спортивной мотивации поехал в средний чемпионат, потому что ещё мячик попинать хочется. Не одно и то же.
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Oleg
Ответ RikkiQuaresma
Очень странная логика. Победа на турнирах - не показатель того насколько в порядке конкретный игрок команды. Лео до 2018 года ЧМ не выигрывал, значит не был в порядке? Глупости.
А зачем мусорные голы если от них 0 импакта?
Голы должны приносить пользу.
А так получается у роналду 120 голов за сборную, только вот на главном турнире лютый позор:
0 медалей
0 наград
0 мвп
0+0 в плей офф за пять попыток.
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