Кака прибыл в Стамбул, где на днях состоится финал Лиги чемпионов.

Журналисты бразильского издания TNT Sports смогли удивить экс-игрока «Реала» и «Милана» новостью о переходе Месси в «Интер Майами».

Кака отреагировал на неожиданный для него трансфер, а заодно оценил перспективы Лео в МЛС:

«Вау, спасибо за информацию! Я много слышал о его возможном трансфере в Саудовскую Аравию или возвращении в «Барселону», а он, оказывается, переходит в МЛС. Думаю, это очень важный шаг для футбола в Северной Америке. Я большой поклонник их инфраструктуры, их подхода и того, как они делают футбол прибыльным.

Думаю, Месси добьется там большого успеха. Конкуренция в этой лиге очень высокая. Там очень трудно защитить чемпионский титул».

Лионель переходит в команду, которая занимает последнее место в своей конференции. Так что у Месси точно будет много работы в «Интер Майами».

А как вы оцениваете перспективы Лео в США? Сможет ли чемпион мира помочь своей новой команде.