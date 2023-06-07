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Мощный эпизод из карьеры Ибрагимовича: после перехода в новый клуб он арендовал целый разворот в местной газете😱😱😱

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Стиль Златана.

Дело было в 2018 году, когда швед решил перебраться из «МЮ» в Северную Америку, подписав контракт с «ЛА Гэлакси».

Швед арендовал целый разворот в газете LA Times, но вы ни за что не догадаетесь зачем. Златан не стал писать слова благодарности или обращаться к болельщикам - Ибрагимович написал своей новой команде «Пожалуйста» (You'are welcome) 😎😎😎

Таким образом швед ответил на благодарность «Гэлакси», что швед «снизошел» до их клуба.

В аналогичном стиле с окончанием карьеры Златана поздравил Серхио Рамос: «Златан не ушел из футбола, это футбол ушел от Златана. Нам будет тебя не хватать, лев».

4 комментария

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Вадим Кубанов
"Пожалуйста" он написал. Как бы Лос Анджелес его поблагодарил за то, что он до них снизошёл.
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Parvizjon Abdukarim
А еще "You’re welcome" переводится как "Добро пожаловать"
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AlexRyzen
Ибра знатно пошумел в футболе . Один из немногих игроков на протяжении всей карьеры без просадок и левых движений 💪👊👊
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Алексей Федоров
Автор
Ответ Вадим Кубанов
"Пожалуйста" он написал. Как бы Лос Анджелес его поблагодарил за то, что он до них снизошёл.
Спасибо, добавил расшифровку.
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