Мощный эпизод из карьеры Ибрагимовича: после перехода в новый клуб он арендовал целый разворот в местной газете😱😱😱
Стиль Златана.
Дело было в 2018 году, когда швед решил перебраться из «МЮ» в Северную Америку, подписав контракт с «ЛА Гэлакси».
Швед арендовал целый разворот в газете LA Times, но вы ни за что не догадаетесь зачем. Златан не стал писать слова благодарности или обращаться к болельщикам - Ибрагимович написал своей новой команде «Пожалуйста» (You'are welcome) 😎😎😎
Таким образом швед ответил на благодарность «Гэлакси», что швед «снизошел» до их клуба.
В аналогичном стиле с окончанием карьеры Златана поздравил Серхио Рамос: «Златан не ушел из футбола, это футбол ушел от Златана. Нам будет тебя не хватать, лев».
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