Стиль Златана.

Дело было в 2018 году, когда швед решил перебраться из «МЮ» в Северную Америку, подписав контракт с «ЛА Гэлакси».

Швед арендовал целый разворот в газете LA Times, но вы ни за что не догадаетесь зачем. Златан не стал писать слова благодарности или обращаться к болельщикам - Ибрагимович написал своей новой команде «Пожалуйста» (You'are welcome) 😎😎😎

Таким образом швед ответил на благодарность «Гэлакси», что швед «снизошел» до их клуба.

В аналогичном стиле с окончанием карьеры Златана поздравил Серхио Рамос: «Златан не ушел из футбола, это футбол ушел от Златана. Нам будет тебя не хватать, лев».