Скромности Златану не занимать.

Итальянский телеканал Sky Italia решил вспомнить 2018 год, когда завершивший карьеру Златан Ибрагимович выпустил книгу под названием «Я − футбол». Тогда швед составил символическую сборную из игроков, с которыми он когда-либо выступал за один клуб.

Выбирать было действительно сложно, так как за свою карьеру швед сыграл за немалое количество команд, в каждой из них были сильнейшие игроки Европы и мира. Единственная проблема − на тот момент форвард не вернулся в «Милан» и возможно, что кто-то из нынешнего состава клуба смог бы претендовать на попадание в команду мечты.

Схема была выбрана 4-3-3, а главная роль в ней отведена самому Златану.

Вратарь − Буффон: «На первой тренировке в «Ювентусе» мне сразу же пришлось иметь дело с Буффоном. Капелло решил поставить высокую планку: сначала пройти всю оборону, а затем справиться с сильнейшим вратарем мира. Почти невыполнимая миссия».

Правый защитник − Лилиан Тюрам: «Не гигант, но твердый, как мрамор. Для него каждая тренировка была финалом чемпионата мира: я приходил домой весь в синяках. Перепрыгнуть его было подвигом. Он всегда был ворчлив со мной, но проблем не было». «Ибра, ты молод и глуп, но ты научишься».

Центральный защитник − Тиаго Силва: «Самый совершенный защитник, с которым я когда-либо играл. Я всегда сравнивал его с собой − Ибра в обороне. Если он был у меня за спиной, я знал, что мне не нужно беспокоиться о том, что происходит сзади».

Центральный защитник − Алессандро Неста: «Алессандро Неста − мастер: совершенный на техническом и психологическом уровне, с менталитетом настоящего победителя. Если ему нужно было принять решение в матче, оно всегда было правильным».

Левый защитник − Максвелл: «Самый элегантный игрок, с которым я когда-либо играл. Непревзойденный в техническом изяществе».

Правый фланг − Патрик Виейра: «Патрик сделал из меня лучшего футболиста. Он работал как мул. Он много бегал и поднимал уровень остальных своим качеством игры и своей индивидуальностью. Он определенно является тем партнером по команде, который больше всего повлиял на мою игру».

Центр − Хави: «В «Барселоне» его называли «Мистер Совершенство». Он никогда не делал ошибок. Воплощенное совершенство, он хотел получать все мячи, а потом разбирался с ними. Если иногда мы решались на длинный пас, он говорил: «Нет, нет, мяч идет через меня». Как вы можете ему отказать?»

Левый фланг − Павел Недвед: «Машина, образец на тренировках. До и после тренировки с товарищами по команде, в которой он отдавал всего себя, он тренировался один. Я никогда не видел более серьезного профессионала».

Правый атакующий − Лионель Месси: «Футболист из игры в Playstation, перешедший в реальный мир. Лучший футболист всех времен. Мы были отличной парой, пока тренер не решил сунуть нос не в свое дело».

Левый атакующий − Роналдиньо: «Он был гением. С ним вы не играли в футбол: вы наслаждались игрой в футбол. Он делал трюки, которые заставляли даже соперников останавливаться и аплодировать».

Центрфорвард − Златан Ибрагимович: «Мне не нужно ничего говорить о нем».

Самое забавное в списке от Златана − это Давид Де Хеа, который сперва появился на скамейке запасных, но в последний момент был вычеркнут и заменен на экс-вратаря «Интера» Жулио Сезара.

Жулио Сезар: «Он настолько хорош технически, что играл в воротах и вне их».

Андрес Иньеста: «Вы дали ему мяч, и он позаботился о нем».

Фабио Каннаваро: «Он сосредотачивался на одном: не дать вам забить».

Дженнаро Гаттузо: «Возможно, не лучший футболист в мире, но способный подтолкнуть других выкладываться на 200 процентов».

Кларенс Зеедорф: «Он умел делать все».

Портал Transfermarkt составил список одиннадцати игроков, которые имели честь чаще остальных выходить на поле вместе с Ибрагимовичем. Получилось довольно мощно. Абсолютный рекордсмен − Максвелл. Они играли вместе в «Аяксе», «Интере», «Барселоне» и «ПСЖ». У них был один агент − Мино Райола.