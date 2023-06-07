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5 лет назад Ибрагимович составил символическую сборную из футболистов, с которыми играл. Конечно же, не забыл включить себя

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Павел Недвед Павел Недвед
Хави Хави
Тиаго Силва Тиаго Силва
Патрик Виейра Патрик Виейра
Кларенс Зеедорф Кларенс Зеедорф
Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо
Давид Де Хеа Давид Де Хеа
Жулио Сезар Жулио Сезар
Лионель Месси Лионель Месси
Лилиан Тюрам Лилиан Тюрам
Максвелл Максвелл
Роналдиньо Роналдиньо
Алессандро Неста Алессандро Неста
Фабио Каннаваро Фабио Каннаваро
Андрес Иньеста Андрес Иньеста
Футбол Футбол

Скромности Златану не занимать.

Итальянский телеканал Sky Italia решил вспомнить 2018 год, когда завершивший карьеру Златан Ибрагимович выпустил книгу под названием «Я − футбол». Тогда швед составил символическую сборную из игроков, с которыми он когда-либо выступал за один клуб.

Выбирать было действительно сложно, так как за свою карьеру швед сыграл за немалое количество команд, в каждой из них были сильнейшие игроки Европы и мира. Единственная проблема − на тот момент форвард не вернулся в «Милан» и возможно, что кто-то из нынешнего состава клуба смог бы претендовать на попадание в команду мечты.

Схема была выбрана 4-3-3, а главная роль в ней отведена самому Златану.

Вратарь − Буффон: «На первой тренировке в «Ювентусе» мне сразу же пришлось иметь дело с Буффоном. Капелло решил поставить высокую планку: сначала пройти всю оборону, а затем справиться с сильнейшим вратарем мира. Почти невыполнимая миссия».

Правый защитник − Лилиан Тюрам: «Не гигант, но твердый, как мрамор. Для него каждая тренировка была финалом чемпионата мира: я приходил домой весь в синяках. Перепрыгнуть его было подвигом. Он всегда был ворчлив со мной, но проблем не было». «Ибра, ты молод и глуп, но ты научишься».

Центральный защитник − Тиаго Силва: «Самый совершенный защитник, с которым я когда-либо играл. Я всегда сравнивал его с собой − Ибра в обороне. Если он был у меня за спиной, я знал, что мне не нужно беспокоиться о том, что происходит сзади».

Центральный защитник − Алессандро Неста: «Алессандро Неста − мастер: совершенный на техническом и психологическом уровне, с менталитетом настоящего победителя. Если ему нужно было принять решение в матче, оно всегда было правильным».

Левый защитник − Максвелл: «Самый элегантный игрок, с которым я когда-либо играл. Непревзойденный в техническом изяществе».

Правый фланг − Патрик Виейра: «Патрик сделал из меня лучшего футболиста. Он работал как мул. Он много бегал и поднимал уровень остальных своим качеством игры и своей индивидуальностью. Он определенно является тем партнером по команде, который больше всего повлиял на мою игру».

Центр − Хави: «В «Барселоне» его называли «Мистер Совершенство». Он никогда не делал ошибок. Воплощенное совершенство, он хотел получать все мячи, а потом разбирался с ними. Если иногда мы решались на длинный пас, он говорил: «Нет, нет, мяч идет через меня». Как вы можете ему отказать?»

Левый фланг − Павел Недвед: «Машина, образец на тренировках. До и после тренировки с товарищами по команде, в которой он отдавал всего себя, он тренировался один. Я никогда не видел более серьезного профессионала».

Правый атакующий − Лионель Месси: «Футболист из игры в Playstation, перешедший в реальный мир. Лучший футболист всех времен. Мы были отличной парой, пока тренер не решил сунуть нос не в свое дело».

Левый атакующий − Роналдиньо: «Он был гением. С ним вы не играли в футбол: вы наслаждались игрой в футбол. Он делал трюки, которые заставляли даже соперников останавливаться и аплодировать».

Центрфорвард − Златан Ибрагимович: «Мне не нужно ничего говорить о нем».

Самое забавное в списке от Златана − это Давид Де Хеа, который сперва появился на скамейке запасных, но в последний момент был вычеркнут и заменен на экс-вратаря «Интера» Жулио Сезара.

Жулио Сезар: «Он настолько хорош технически, что играл в воротах и вне их».

Андрес Иньеста: «Вы дали ему мяч, и он позаботился о нем».

Фабио Каннаваро: «Он сосредотачивался на одном: не дать вам забить».

Дженнаро Гаттузо: «Возможно, не лучший футболист в мире, но способный подтолкнуть других выкладываться на 200 процентов».

Кларенс Зеедорф: «Он умел делать все».

Портал Transfermarkt составил список одиннадцати игроков, которые имели честь чаще остальных выходить на поле вместе с Ибрагимовичем. Получилось довольно мощно. Абсолютный рекордсмен − Максвелл. Они играли вместе в «Аяксе», «Интере», «Барселоне» и «ПСЖ». У них был один агент − Мино Райола.

 

2 комментария

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Нелицеприятный
Немного отличается от классики
https://www.youtube.com/watch?v=OArACq2vEwY
+1
0
+1
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