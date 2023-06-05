14 комментариев

С одним уже получилось.

Вчера весь мир узнал, что Карим Бензема все же перейдет в «Аль-Иттихад», но Саудовская Аравия не намерена останавливаться — в чемпионат планируется завлечь еще десяток звездных игроков.

Источник, близкий к переговорам, сообщил AFP (Агентство Франс Пресс — французское информационное агентство, одновременно являющееся старейшим в мире), что для увеличения популярности и престижа лиги «более десяти» опытных игроков получат или уже получили крупные предложения.

Согласно саудовским источникам и СМИ, в эти выходные две делегации вылетели в Париж и Мадрид, чтобы получить подписи Месси и Бензема после их последних игр за «Пари Сен-Жермен» и «Реал Мадрид». С Каримом все сложилось удачно, а вот от аргентинца ответа пока нет.

Кроме них, саудиты, как сообщает источник, близкий к переговорам, на условиях анонимности, также «контактируют с более чем десятью игроками, многие из которых выиграли чемпионат мира или Лигу чемпионов».

«Кроме Месси и Бензема, в список входят [Серхио] Рамос, [Анхель] Ди Мария, [Лука] Модрич, Уго Льорис, [Нголо] Канте, Фирмино, [Жорди] Альба и [Серджи] Бускетс. Они не только получат весьма выгодные предложения, но и будут играть в очень конкурентоспособной лиге», — сказал источник, добавив, что саудовцы стремятся «заключить большинство сделок до начала нового сезона 11 августа».

Такой список желаний казался немыслимым до того, как в январе «Аль-Наср» подписал с 37-летним Роналду контракт, по которому он зарабатывает 200 миллионов евро в год. Однако теперь все изменилось.