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Большие аппетиты. Саудовские клубы хотят соблазнить десять игроков, выступающих в Европе, «весьма выгодными предложениями»

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С одним уже получилось.

Вчера весь мир узнал, что Карим Бензема все же перейдет в «Аль-Иттихад», но Саудовская Аравия не намерена останавливаться — в чемпионат планируется завлечь еще десяток звездных игроков.

Источник, близкий к переговорам, сообщил AFP (Агентство Франс Пресс — французское информационное агентство, одновременно являющееся старейшим в мире), что для увеличения популярности и престижа лиги «более десяти» опытных игроков получат или уже получили крупные предложения.

Согласно саудовским источникам и СМИ, в эти выходные две делегации вылетели в Париж и Мадрид, чтобы получить подписи Месси и Бензема после их последних игр за «Пари Сен-Жермен» и «Реал Мадрид». С Каримом все сложилось удачно, а вот от аргентинца ответа пока нет.

Кроме них, саудиты, как сообщает источник, близкий к переговорам, на условиях анонимности, также «контактируют с более чем десятью игроками, многие из которых выиграли чемпионат мира или Лигу чемпионов».

«Кроме Месси и Бензема, в список входят [Серхио] Рамос, [Анхель] Ди Мария, [Лука] Модрич, Уго Льорис, [Нголо] Канте, Фирмино, [Жорди] Альба и [Серджи] Бускетс. Они не только получат весьма выгодные предложения, но и будут играть в очень конкурентоспособной лиге», — сказал источник, добавив, что саудовцы стремятся «заключить большинство сделок до начала нового сезона 11 августа».

Такой список желаний казался немыслимым до того, как в январе «Аль-Наср» подписал с 37-летним Роналду контракт, по которому он зарабатывает 200 миллионов евро в год. Однако теперь все изменилось.

14 комментариев

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Игорь Климов
Эта лига предназначена только для ухода на обеспеченную пенсию бывших топ-игроков, но не более того.
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кто-то
Уже напрягать Саудиты начинают своими трансферами
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Ali Ovezov
На мой взгляд из всех шейхов, на данный момент более разумно и успешно развивается шейх Мансур из ОАЭ. Он создал один из самых (если не самый) крупнейших футбольных корпорации мира Сити груп. Купили команды во всем континенте, главная команда Ман Сити выиграет на изи в самом интересном и конкурентоспособном чемпионате и в шаге от требла. Остальные просто сливают деньги. Если даже всех игроков купят, лично я не хотел бы чтобы ЧМ 2030 прошёл в СА. Это юбилейный, сотый чемпионат мира и будет куда разумнее если он пройдёт в латинской америке, условно в Уругвае совместно с Аргентиной и даже с ещё страной типа Бразилии или Чили. Там все таки атмосфера более лучше и менталитет футбольный.
Саудиты как и китайцы тупа будут закупать всяких старичков которые ничего не даст в долгосрочной перспективе.
Лучше бы действительно развивали свою футбольную индустрию, выращивали бы своих молодежей и могли бы даже привлекать талантливых из Африки и Латинской Америке, а потом потихоньку закупили бы средние клубы и через них наигравали бы.
Если даже туда перейдёт звезды, это просто шоу. Если даже перейдёт Месси я бы лично нп стал бы смотреть матчи СА, как и не делал когда он перешёл в ПСЖ, хотя когда был в барсе практически не разу не пропустил матчи с его участием.
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Геннадий Чеботарев
Ответ gtj42s2xnw
Лучше бы эти все деньги внедрили в молодежный футбол, наращивали талантов, как это делают латинаамерикосы. Был бы респект, и продавали за большие деньги. А хотя о чем это я. Это же шейхи, зачем им париться.
а они и туда тратят огромные деньги. и на инфраструктуру.
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pi5ka
Ответ Игорь Климов
Эта лига предназначена только для ухода на обеспеченную пенсию бывших топ-игроков, но не более того.
как минимум интерес они точно подняли, а потом, возможно, пойдут дальше, кто знает
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gtj42s2xnw
Очень конкурентоспособной лиге😂😂 ну да ну да
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Магомед Саадулаев
Ответ Михаил Солдатов
Это как Китай 10 лет назад всех бабками закидывал
Если бы правительство не запретило они бы и дальше кашмарили этот рынок🤣
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gtj42s2xnw
Лучше бы эти все деньги внедрили в молодежный футбол, наращивали талантов, как это делают латинаамерикосы. Был бы респект, и продавали за большие деньги. А хотя о чем это я. Это же шейхи, зачем им париться.
+2
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alexfreud
Помним мы опыт Китая. Так что схлопнутся от амбиций
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alexfreud
Ответ Bobojon
ХОТИТЕ ИЛИ НЕТ , ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ , САУДОВСКАЯ АРАВИЯ СТАНЕТ ОДНА ИЗ САМЫХ ЛУЧШИХ ФУТБОЛЬНЫХ ЛИГ ! ПОТОМУ ЧТО НЫНЕШНИЕ ВРЕМЕНА ВСЁ РЕШАЮТ ДЕНЬГИ !
Китай тож так думал
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Bobojon
Ответ Ali Ovezov
На мой взгляд из всех шейхов, на данный момент более разумно и успешно развивается шейх Мансур из ОАЭ. Он создал один из самых (если не самый) крупнейших футбольных корпорации мира Сити груп. Купили команды во всем континенте, главная команда Ман Сити выиграет на изи в самом интересном и конкурентоспособном чемпионате и в шаге от требла. Остальные просто сливают деньги. Если даже всех игроков купят, лично я не хотел бы чтобы ЧМ 2030 прошёл в СА. Это юбилейный, сотый чемпионат мира и будет куда разумнее если он пройдёт в латинской америке, условно в Уругвае совместно с Аргентиной и даже с ещё страной типа Бразилии или Чили. Там все таки атмосфера более лучше и менталитет футбольный. Саудиты как и китайцы тупа будут закупать всяких старичков которые ничего не даст в долгосрочной перспективе. Лучше бы действительно развивали свою футбольную индустрию, выращивали бы своих молодежей и могли бы даже привлекать талантливых из Африки и Латинской Америке, а потом потихоньку закупили бы средние клубы и через них наигравали бы. Если даже туда перейдёт звезды, это просто шоу. Если даже перейдёт Месси я бы лично нп стал бы смотреть матчи СА, как и не делал когда он перешёл в ПСЖ, хотя когда был в барсе практически не разу не пропустил матчи с его участием.
ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЁ ! А , ДЕНЕГ ОЧЕНЬ МНОГО У ШЕЙХОВ !
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