«Интер Майами» – один из клубов, участвующих в борьбе за подписание Лео Месси.

Летом аргентинец почти наверняка покинет «ПСЖ». «Барселона» надеется вернуть свою легенду в клуб, а саудовский «Аль-Хилаль» готов сделать нападающего самым высокооплачиваемым футболистом в истории.

Издание Diario Sport сообщило, что «Интер Майами» предложил Лионелю контракт на 4 сезона с зарплатой 50 млн евро в год. На фоне новостей о возможном трансфере Месси в американском клубе происходят любопытные изменения.

На днях руководство «Интер Майами» уволило с поста главного тренера Фила Невилла. Похоже, клуб уже нашел замену ушедшему специалисту.

По данным Diario Sport, команда из МЛС планирует пригласить на должность главного тренера Херардо Мартино, чтобы таким образом попытаться переманить Лео из Европы в США.

Тата Мартино тренировал Лионеля в «Барселоне» и сборной Аргентины. Более того, они оба родились в Росарио. По слухам, Херардо был кумиром маленького Лео. Почти 10 лет назад Месси красноречиво прокомментировал назначение Мартино на пост главного тренера «блауграны»:

«Мне он нравится. Великий тренер, и он доказал это. Тата заставляет свои команды играть хорошо, и мы все его уважаем».

Судя по всему, мужчины до сих пор сохраняют теплые отношения.

Как думаете, изменит ли возможное назначение Мартино на пост главного тренера «Интер Майами» мнение Лео о переезде в МЛС?