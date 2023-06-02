Последняя, кстати, на стороне футболиста.

У Жерсон Родригеша интереснейшая судьба - родился в семье эмигрантов из Кабо-Верде, рос без отца, а вскоре на некоторое время лишился и матери – она в поисках лучшей доли перебралась из Португалии в Люксембург, а воспитанием мальчика, который только-только пошел в школу, занялась его бабушка

Через несколько лет мама забрала сына в Люксембург, где мальчик серьезно начал заниматься футболом. Мужской руки ли не хватило Жерсону или еще чего, но в возрасте 14 лет он был отчислен из молодежной академии «Меца» - виной тому плохие оценки и постоянные драки.

Некоторое время люксембуржец даже провел в спец центре по перевоспитанию трудных подростков, где освоил профессию плотника.

В киевское «Динамо» Родригеш перешел из молдавского «Шерифа», до этого успев поиграть даже в Японии. В Киеве было непросто – в основном Жерсон играл в арендах – в турецких «Анкарагюджю» и «Эюпспоре», а также французском «Труа».

Когда же Жерсон все-таки задерживался в столице Украины то и забивать удавалось немного – в 33 матчах на его счету 6 голов.

Зато удалось добиться успехов в личной жизни - украинская теннисистка Ольга Янчук (последний раз Янчук выходила на корт в сентябре 2019 года) 27 ноября 2020 года родила ему сына.

В 2022 году Родригеш перешел в «Аль-Вахда Мекка» и теперь играет в одном чемпионате с Криштиану Роналду.

С Ольгой Янчук они расстались, а вскоре Жерсон завязал отношения с «Мисс Люксембург-2020» Эмили Боланд.

Роман продлился недолго, а вскоре после расставания Эмили выложила фото разбитой губы и обвинила нападающего в насилии.

Помимо этого, девушка пожаловалась на психологический абьюз и посоветовала бежать от таких мужчин. На обвинение Родригеш ответил, что воспитывался женщинами и никогда бы не поднял руку на противоположный пол.

Отметим, что другая бывшая девушка Жерсона Ольга Янчук защищает футболиста и уверяет, что за 4 года их отношений он никогда не применял насилие по отношению к ней.